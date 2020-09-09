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Кабина пилота вертолета

В Узбекистане откроется Центр по подготовке пилотов

Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200909/14937209/V-Uzbekistane-otkroetsya-Tsentr-po-podgotovke-pilotov.html

Состоялась встреча, где были обсуждены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и туристической сферах с Малайзией.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. В Узбекистане откроется Центр по подготовке пилотов по международным стандартам Aviation Academy.

8 сентября в формате видеоконференции состоялись переговоры заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан С.Умурзакова с первым заместителем Премьер-министра - министром международной торговли и промышленности Малайзии Мохамедом Азмин Али.

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В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и туристической сферах.

"Стороны обсудили меры по организации международных грузовых авиационных перевозок, созданию логистического авиахаба, а также открытие в Узбекистане Центра по подготовке пилотов по международным стандартам Aviation Academy", - говорится в сообщении.

В рамках развития двусторонних отношений в культурно-гуманитарной сфере были обсуждены дальнейшие совместные действия по налаживанию практического взаимодействия между Университетом технологий MARA и Международным университетом туризма "Шелковый путь" в Самарканде, а также решению вопросов, связанных с запуском филиала Университета менеджмента и предпринимательства Binary в Хорезмской области.

Теги:
Обучение, авиация, пилоты, пилот, Узбекистан, Узбекистан, Малайзия



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