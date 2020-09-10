В Узбекистане утверждены источники финансирования с участием японских банков

АК "Узбектелеком" определена в качестве ответственного органа за целевое и эффективное использование кредитов JBIC и SMBC.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Для финансирования проектов в телекоммуникационной сфере Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и Японский Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) выделяют кредиты в японских йенах на общую сумму 162,95 миллионов долларов.

Документом утверждены источники финансирования трех проектов стоимостью 193, 73 миллиона долларов:

- кредит JBIC в размере 138,51 млн долл. США в эквиваленте сроком на 10 лет по годовой ставке в JPY CIRR плюс маржа 0,5% Национального банка ВЭД Республики Узбекистан;

- кредит SMBC в размере 24,4 млн долл. США в эквиваленте сроком на 6 лет по годовой ставке 6 месячный ЛИБОР плюс маржа 0,5% Национального банка ВЭД Республики Узбекистан;

- собственные средства АК "Узбектелеком" на сумму 6,42 миллиона доллларов;

- доля Республики Узбекистан в виде налоговых и таможенных льгот на сумму 24,36 миллиона долларов

АК "Узбектелеком" определена в качестве ответственного органа за целевое и эффективное использование кредитов JBIC и SMBC, а также за их возврат за счет собственных средств, в том числе обязательной комиссии, процентов и других расходов.

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Напомним, в конце 2019 года было принято постановление Президента "О мерах по дальнейшему расширению и укреплению двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Японией".

Реализация инвестпроектов в сфере телекоммуникаций осуществляется в рамках Меморандума между Министерством по развитию информационных технологий Республики Узбекистан и Японским банком международного сотрудничества (JBIC), который был подписан 16 декабря 2019 года.