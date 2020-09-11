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Газовая плита

Поставки газа жителям Ферганской долины будут увеличены — Минэнерго

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200911/14958910/Postavki-gaza-zhitelyam-Ferganskoy-doliny-budut-uvelicheny---Minenergo.html

В пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана рассказали, как осенью-зимой изменяется объемы поставок газа и электроэнергии потребителям Андижанской, Ферганской и Наманганской областей.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Жители находящихся в Ферганской долине областей Узбекистана осенью и зимой получат больше газа и электроэнергии по сравнению с прошлым сезоном, сообщили в Министерстве энергетики республики.

Потребителям Андижанской области поставят на 5,4 процента больше природного газа, на 70,8 процента — сжиженного, электроэнергии — на 10,5 процента, сообщается на Telegram-канале Минэнерго. Потребители Ферганской области получат на 16,4 процента больше природного газа, на 48,6 процента — сжиженного, электроэнергии — на 11,2 процента. Потребители Наманганской области — на 23,6 процента больше природного газа, на 52 процента — сжиженного, электроэнергии — на 10,8 процента.

Напомним, в январе премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что к 2025 году страна намерена прекратить экспорт природного газа, весь добываемый объем планируется перерабатывать внутри нее.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Позднее глава "Узтрансгаза" Улугбек Сайидов высказался о необходимости отказаться от экспорта газа, сосредоточившись на потребностях внутреннего рынка и переработке сырья для продажи продукции с высокой добавленной стоимостью.

На одном из июльских совещаний под председательством президента Шавката Мирзиёева говорилось, что из-за пандемии коронавируса экспорт добываемого в Узбекистане природного газа в Китай сократился в три раза, а в Россию — полностью прекратился.

Кроме того, "Узбекнефтегаз" остановил экспорт в Таджикистан, переориентировавшись на внутренний рынок. Остальные компании продолжают поставки в соседнюю республику.

Теги:
газ, газоснабжение, энергетика, Минэнерго, Министерство энергетики, Узбекистан, Андижанская область, Наманганская область, Ферганская область



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