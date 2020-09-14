Доллар и евро подорожали: новый курс валют в Узбекистане

Доллар продолжает укрепляться: он вырос на 21,16 сумов — до 10 295,33 сума. Евро вырос на 32,26 сума и будет стоить 12 194,82 сума.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в стране с 15 сентября.

"Доллар продолжает укрепляться: он вырос на 21,16 сумов — до 10 295,33 сума. Евро вырос на 32,26 сума и будет стоить 12 194,82 сума. Рубль также вырос на 1,37 сума, новая цена — 137,65 сума", - говорится в сообщении.

Фунт стерлингов будет стоить 13 170,82 сума (-475,33).

ЦБ Курс валют в Узбекистане с 15 сентября 2020 года

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.