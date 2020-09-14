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Работа валютной биржи

Узбекская республиканская валютная биржа провела ребрендинг

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200914/14973934/Uzbekskaya-respublikanskaya-valyutnaya-birzha-provela-rebrending.html

Новый фирменный знак позволит повысить узнаваемость Валютной биржи, а также выйти на новый уровень позиционирования.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Узбекская республиканская валютная биржа провела ребрендинг, в рамках которого разработан новый фирменный логотип, сообщает ЦБ Узбекистана.

"Новый фирменный знак позволит повысить узнаваемость Валютной биржи, а также выйти на новый уровень позиционирования для инвестиций среди эмитентов, инвесторов и профессиональных участников финансового рынка", - говорится в сообщении.

В ближайшее время изменится и визуальная составляющая корпоративного стиля, в том числе интерфейса веб-сайта и торговых платформ, будет разработана фирменная атрибутика.

Теги:
Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан, ЦБ, Узбекистан, Узбекистан



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