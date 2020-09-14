ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Узбекская республиканская валютная биржа провела ребрендинг, в рамках которого разработан новый фирменный логотип, сообщает ЦБ Узбекистана.
"Новый фирменный знак позволит повысить узнаваемость Валютной биржи, а также выйти на новый уровень позиционирования для инвестиций среди эмитентов, инвесторов и профессиональных участников финансового рынка", - говорится в сообщении.
В ближайшее время изменится и визуальная составляющая корпоративного стиля, в том числе интерфейса веб-сайта и торговых платформ, будет разработана фирменная атрибутика.