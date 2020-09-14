В Узбекистане бензин АИ-92 снова подешевеет

В компании "Узбекнефтегаз" заявили, что стоимость топлива импортного и отечественного производства будет снижена с 15 сентября.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В республике цена за литр бензина АИ-92 станет дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе организации "Узбекнефтегаз".

С 15 сентября текущего года стоимость импортного бензина АИ-92 будет снижена с 6 тысяч сумов до 5,5 тысяч сумов, а местного производства этой же марки — с 5,8 тысяч сумов до 5,5 тысяч сумов.

"Принимаемые меры по формированию цен на нефтепродукты по рыночным принципам будут продолжены. При снижении их себестоимости, стоимость реализации населению обязательно будет снижаться", – объяснил директор UNG Petro Мирзохид Мусаев.

Напомним: в рамках проводимой Минфином совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами работы по унификации ставок акцизного налога были прорабатаны вопросы установления единой ставки акцизного налога при импорте и производстве нефтепродуктов.