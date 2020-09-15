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Мобильный телефон

С начала года Узбекистан импортировал более 350 тысяч мобильных телефонов

© CC0 / pixabay.com
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200915/14982587/S-nachala-goda-Uzbekistan-importiroval-bolee-350-tysyach-mobilnykh-telefonov.html

В течение прошлого года в Узбекистане выпустили 235 тысяч мобильных и других беспроводных телефонов на 31,7 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Как сообщил глава пресс-службы Госкомстата, с января по сентябрь 2020 года Узбекистан импортировал мобильные телефоны на общую сумму $23,3 млн. Показатель превышает прошлогодний на $3,7 млн.  

В общей сложности из 18 государств в республику завезли 360,4 тысяч устройств. Наибольшее количество телефонов поставили в Узбекистан производители из Китая - на $14,9 млн. Из Вьетнама - на $3,7 млн, из Индии - на $2,8 млн, а из ОАЭ  - на $1,1 млн. 

Между тем, в течение прошлого года в Узбекистане выпустили 235 тысяч мобильных и других беспроводных телефонов на 31,7 млрд сумов.

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Напомним, в конце 2018 года индийская компания намеревалась реализовать в Узбекистане совместные инвестиционные проекты в электротехнической отрасли.

На первых этапах реализации инвестиционного проекта индийцы планируют организовать обучающие курсы (от 6 до 9 месяцев) для узбекских специалистов по сборке и производству мобильных телефонов с последующим их трудоустройством.

Теги:
мобильный телефон, импорт, Государственный комитет по статистике, Узбекистан



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