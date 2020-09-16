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ВЭБ.РФ

Бизнес-миссия ВЭБ.РФ посетит Ташкент

ВЭБ.рф
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200916/14988445/Biznes-missiya-VEBRF-posetit-Tashkent.html

В мероприятии примут участие представители финансового, телекоммуникационного, машиностроительного, транспортного, энергетического, медицинского и других секторов российской экономики.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Российская госкорпорация ВЭБ.РФ при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана организует 17 сентября бизнес-миссию в Ташкент.

"Предприниматели и представители органов власти обсудят потенциальные экспортные проекты российско-узбекского сотрудничества", — сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Даниил Алгульян, заместитель председателя ВЭБ.РФ
Из личного архива Даниила Алгульяна
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В мероприятии примут участие представители финансового, телекоммуникационного, машиностроительного, транспортного, энергетического, медицинского и других секторов российской экономики, в том числе "КАМАЗ", "ВымпелКом", "Трансмашхолдинг", "ЛАНИТ", Газпромбанк, "Хевел", "Эйдос-Медицина".

Как отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, Узбекистан — огромный рынок для российского бизнеса, один из крупнейших партнеров по экспортным проектам.

"Мы развиваем многоплановое сотрудничество, в том числе по линии Межбанковского объединения ШОС. Цель нашей бизнес-миссии — выявить точки развития экономик обеих стран в постпандемический период", — сказал Шувалов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Группа ВЭБ.РФ активно участвует в развитии экономических отношений России и Узбекистана. В 2019-2020 гг. были реализованы сделки по поставке российских вагонов для ташкентского метро, оборудования для электроэнергетики. В мае 2020-го в рамках кредитного договора с Узнацбанком было открыто финансирование по проекту поставки в РУз магистральных грузовых электровозов производства "Трансмашхолдинга".

В республике при участии ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра идет реализация 15 проектов общей стоимостью 63 миллиарда рублей, еще 19 проектов на сумму 542 миллиарда рублей находятся на рассмотрении.

Теги:
бизнес-миссия, Экономика, ВЭБ.РФ, Ташкент, Узбекистан, Россия



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