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"Лукойл" возобновил добычу на проекте Гиссар в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200917/14999955/Lukoyl-vozobnovil-dobychu-na-proekte-Gissar-v-Uzbekistane.html

Добыча газа российской компанией полностью была прекращена на проекте Гиссар из-за пандемии коронавируса и в целом снизилась в среднем на 20% от проектной мощности.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Компания "Лукойл" возобновила добычу природного газа на месторождении Гиссар в Узбекистане, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Эмблема компании Лукойл
© Sputnik / Илья Питалев
"Лукойл" сократил добычу газа в Узбекистане

Ранее сообщалось, что добыча газа российской компанией полностью была прекращена на проекте Гиссар из-за пандемии коронавируса и в целом снизилась в среднем на 20% от проектной мощности.

Этот перерыв был использован для проведения регламентированных планово-предупредительных ремонтных работ. На сегодняшний день технические работы успешно завершены и добыча природного газа с месторождения Гиссар восстановлена. Добыча природного газа по двум СРП осуществляется на уровне 5,7 млрд. куб м/год.

Напомним, в августе стало известно, что российская нефтяная компания "Лукойл" ведет переговоры с Узбекистаном по реализации на внутреннем рынке страны газа со своих проектов. Также стороны обсуждали возобновление его экспортных поставок.

"Несмотря на то, что Китай постепенно возобновляет закупки узбекского газа, газ на экспорт с наших проектов пока не поставляется. Мы проводим переговоры с Узбекистаном и достигли предварительной договоренности о реализации газа на внутреннем рынке в 2020 году", - заявил вице-президент компании по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов.

Ранее "Лукойл" признал убыток в 39 миллиардов рублей от обесценивания активов по разведке и добыче за рубежом, в основном из-за Узбекистана. 

Теги:
добыча газа, Узбекистан, Лукойл



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