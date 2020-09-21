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Доллар все еще растет: курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200921/15020056/Dollar-vse-esche-rastet-kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

Доллар продолжает укрепляться: он вырос на 20,29 сумов — до 10 315,62 сума. Евро вырос на 15,78 сума и будет стоить 12 210,6 сума.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в стране с 22 сентября.

"Доллар продолжает укрепляться: он вырос на 20,29 сумов — до 10 315,62 сума. Евро вырос на 15,78 сума и будет стоить 12 210,6 сума. Рубль опустился на 1,37 сума, новая цена — 136,28 сума", - говорится в сообщении.

Фунт стерлингов будет стоить 13 322,62 сума (+151,80).

Курс валют в Узбекистане с 22 сентября 2020 года
ЦБ
Курс валют в Узбекистане с 22 сентября 2020 года

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Экономика, курс валюты



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