Доллар все еще растет: курс валют в Узбекистане

Доллар продолжает укрепляться: он вырос на 20,29 сумов — до 10 315,62 сума. Евро вырос на 15,78 сума и будет стоить 12 210,6 сума.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в стране с 22 сентября.

"Доллар продолжает укрепляться: он вырос на 20,29 сумов — до 10 315,62 сума. Евро вырос на 15,78 сума и будет стоить 12 210,6 сума. Рубль опустился на 1,37 сума, новая цена — 136,28 сума", - говорится в сообщении.

Фунт стерлингов будет стоить 13 322,62 сума (+151,80).

ЦБ Курс валют в Узбекистане с 22 сентября 2020 года

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.