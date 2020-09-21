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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Банки, работающие в платежной системой Visa, будут выпускать новые единые карты

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200921/15020907/Banki-rabotayuschie-v-platezhnoy-sistemoy-Visa-budut-vypuskat-novye-edinye-karty.html

Обладатели новых карт смогут оплачивать товары и услуги в торговых точках по всему Узбекистану и в 200 других странах, где принимается карта Visa.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) и Visa подписали договор о выпуске кобейджинговых карт платежных систем Visa-HUMO. В проекте участвуют все банки Узбекистана, работающие с данной международной платежной системой.

Обладатели новых карт смогут оплачивать товары и услуги в торговых точках по всему Узбекистану и в 200 других странах, где принимается карта Visa.

Соглашение предполагает выпуск кобейджинговых карт Visa-HUMO на основе дебетовой карты Visa Classic, как в формате пластиковых, так и виртуальных карт и цифровых продуктов. Тарифы на обслуживание и дополнительные возможности будут определяться банком.

Банковские карты международных платежных систем VISA
© Sputnik / Владимир Трефилов
Visa предложила банкам Узбекистана обслуживать просроченные карты

Предложение новых возможностей для рынка со стороны HUMO и Visa стало возможным благодаря совместной работе Центрального банка и НМПЦ по развитию безналичных платежей в Узбекистане.

Напомним, в декабре прошлого года в Узбекистане был запущен прием платежей по международным картам Visa в системе HUMO.

Держатели карт Visa получили возможность оплачивать товары и услуги по всей стране более чем в 176 000 платежных терминалах HUMO.

Теги:
подписание документов, Экономика, Узбекистан, банки



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