Экспорт сельхозпродукции доведут до 5 млрд долларов в ближайшие годы

Президент поручил обеспечить интеграцию науки и практики, разъяснить специалистам международных санитарных требований. По этим требованиям также будут организованы отдельные предметы в Ташкентском государственном аграрном университете и его филиалах.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев проанализировал результативность реформ в сфере карантина растений, сообщает пресс-служба главы республики.

На встрече отметили наличие возможностей для выхода на новые экспортные рынки и реализации продукции по стоимости в 3-4 раза дороже нынешней. Президент подчеркнул, что для производства товаров в соответствии с международными фитосанитарными требованиями необходимо закрепить инспекторов по карантину за каждым предприятием, занимающимся заготовкой, упаковкой и экспортом продукции.

Указано на важность проведения переговоров с Литвой, Латвией, Украиной, Азербайджаном, Египтом, Катаром, Монголией, Афганистаном и другими странами, чтобы открыть для наших предпринимателей возможность поставлять такие фрукты и овощи, как вишня, гранат, виноград и дыни. Подчеркнута необходимость полного задействования принципа "от поля до экспорта".

Как известно, в ближайшие годы намечено довести экспорт сельскохозяйственной продукции до 5 миллиардов долларов. Для этого важно повысить научный потенциал сферы, внедрить международную систему сертификации. В связи с этим глава государства предложил организовать крупный научный центр. Даны поручения по обеспечению интеграции науки и практики, разъяснению специалистам международных санитарных требований. По этим требованиям также будут организованы отдельные предметы в Ташкентском государственном аграрном университете и его филиалах.

Отмечена необходимость увеличения числа клиник растений и биолабораторий для обеспечения качества и конкуренции.

Государственной инспекции по карантину растений поручено до 1 декабря полностью интегрировать свою базу данных в электронную систему таможенных органов "Единое окно".

Напомним, в августе правительство КНР одобрило выделение грантовых средств Узбекистану для реализации проекта "Модернизация лабораторий Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан".

Проект предусматривает модернизацию и техническое оснащение лабораторий Государственной инспекции по карантину растений в Андижанской, Наманганской и Ташкентской областях, а также обучение их сотрудников современным лабораторно-аналитическим методикам.