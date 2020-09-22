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Ветропарк

Компания из Саудовской Араваии построит ветропарк за $1 млрд под Бухарой

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200922/15031632/Kompaniya-iz-Saudovskoy-Aravaii-postroit-vetropark-za-1-mlrd-pod-Bukharoy.html

Компания приступила к установке 18 метеорологических мачт для исследования ветрового потенциала в районах, где планируется построить ветропарк. Срок исследований – один год.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана рассчитывает, что ACWA Power из Саудовской Аравии построит парк ветряных электростанций стоимостью 1 миллиард долларов в Бухарской области, говорится в Telegram-канале.

"AСWA Power в Бухарской области будут построены ветровые электростанции общей мощностью 1000 МВт", - говорится в сообщении.

Известно, что компания приступила к установке 18 метеорологических мачт для исследования ветрового потенциала в районах, где планируется построить ветропарк. Срок исследований – один год.

Проект будет построен полностью за счет привлечения прямых инвестиций, его общая стоимость составляет 1 миллиард долларов.

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Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое предусматривает строительство новой парогазовой электростанции в Сырдарьинской области.

Документ утверждает также инвестиционное соглашение между Министерством инвестиций и внешней торговли, инвестором из Саудовской Аравии - компанией "The International Company for water and power projects" и проектной компанией "Acwa Power Sirdarya".

Теги:
Саудовская Аравия, Саудовская Аравия, электростанция, Инвестиции, Бухара, Узбекистан, Узбекистан, Экономика



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