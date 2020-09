Компания из Саудовской Араваии построит ветропарк за $1 млрд под Бухарой

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана рассчитывает, что ACWA Power из Саудовской Аравии построит парк ветряных электростанций стоимостью 1 миллиард долларов в Бухарской области, говорится в Telegram-канале.

"AСWA Power в Бухарской области будут построены ветровые электростанции общей мощностью 1000 МВт", - говорится в сообщении.

Известно, что компания приступила к установке 18 метеорологических мачт для исследования ветрового потенциала в районах, где планируется построить ветропарк. Срок исследований – один год.

Проект будет построен полностью за счет привлечения прямых инвестиций, его общая стоимость составляет 1 миллиард долларов.

Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое предусматривает строительство новой парогазовой электростанции в Сырдарьинской области.

Документ утверждает также инвестиционное соглашение между Министерством инвестиций и внешней торговли, инвестором из Саудовской Аравии - компанией "The International Company for water and power projects" и проектной компанией "Acwa Power Sirdarya".