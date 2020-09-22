Центробанк зафиксировал понижение золотовалютных резервов Узбекистана

Также впервые за пять месяцев общий показатель чистых ЗВР опустился до отметки $33,8 млрд. По сравнению с прошлым месяцем он снизился на $105,4 млн.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал отчет, согласно которому объем золотовалютных резервов (ЗВР) Узбекистана на 1 сентября составил $34,6 млрд долларов. По сравнению с прошлым месяцем он снизился на $153,9 млн.

Кроме того, зафиксировано снижение чистых золотовалютных резервов на $105,4 млн. Их общий показатель опустился до отметки $33,8 млрд. Впервые с апреля месяца также наблюдается сокращение ЗВР.

В течение пяти месяцев Центробанк наращивал резервы не только в иностранной валюте, но и в виде золота. Однако за счет продажи драгметалла в августе произошла диверсификация запасов. Таким образом, к 1 сентября валютные резервы выросли на $1,78 млрд и в валовом объеме составили $15,4 млрд. При этом объем золота сократился на $1,94 млрд (в чистых тройских унциях до 9,6): его показатель упал с $20,7 млрд до $18,8 млрд.

Напомним: по данным Всемирного золотого совета (World Gold Council) в июле Узбекистан стал абсолютным лидером по продаже золота. Республика экспортировала 11,6 тонны драгоценного металла.