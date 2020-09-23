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Какие страны вошли в топ-5 основных инвесторов Узбекистана

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200923/15033357/Kakie-strany-voshli-v-top-5-osnovnykh-investorov-Uzbekistana.html

Последние три года в сфере привлечения иностранного капитала наблюдается положительная динамика.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В 2019 году объем иностранных инвестиций и кредитов в основном капитале Узбекистана составил 195,9 триллиона сумов, следует из данных Госкомстата.

Стоит отметить, что на протяжении последних трех лет доля зарубежных инвестиций растет — в 2017-м она составила 23,8% (72,2 триллиона сумов), в 2018-м показатель увеличился до 24,3% (124,2 триллиона сумов).

В 2019 году доля инвестиций в основном капитале достигла значения в 43,6%.

По данным ведомства, главными зарубежными инвесторами по итогам прошлого года выступили:

  • Китай — 26,2%;
  • Россия — 10,6%;
  • Турция — 5,2%;
  • Германия — 3,3%;
  • Швейцария — 2,9%.

Основными сферами для инвестиций являются перерабатывающая отрасль (26%), жилищное строительство (10,4%), горнодобывающая промышленность (10,2%), перевозка и хранение (7,2%), торговля (3,8%) и образование (2,8%).

Теги:
Экономика, Инвестиции, Государственный комитет по статистике, Узбекистан



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