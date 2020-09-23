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Создан Гарантийный фонд по обслуживанию государственного долга

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200923/15034452/Sozdan-Garantiynyy-fond-po-obsluzhivaniyu-gosudarstvennogo-dolga.html

В случае, если платежи от организаций-должников не возвращаются в полном объеме в течение 30 календарных дней, неоплаченная задолженность и начисленные штрафы и пени, примененные к ней, взыскиваются в судебном порядке.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. При Казначействе Министерства финансов создан Гарантийный фонд по обслуживанию государственного долга. Фонд не является юридическим лицом, говорится в профильном постановлении правительства.

Подпись документов
© Foto : jarmoluk
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Согласно документу, в случаях, когда организации-должники или рефинансирующие банки по проектам и программам, финансирующимся за счет государственного долга, не произвели своевременных и полных платежей по своим долгам, эти заимствования покрываются, прежде всего, за счет средств Государственного бюджета, если средств фонда недостаточно.

Постановлением утверждено Положение о порядке формирования и использования средств Гарантийного фонда по обслуживанию государственного долга. Платежи по государственным гарантиям Республики Узбекистан определяются в размере не менее 0,5 процента годовых от остаточной суммы долга.

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В случае, если платежи от организаций-должников не возвращаются в полном объеме в течение 30 календарных дней, неоплаченная задолженность и начисленные штрафы и пени, примененные к ней, взыскиваются в судебном порядке.

Теги:
подписание документов, Постановление, госдолг, Узбекистан



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