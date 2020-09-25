Как в Бухаре возрождают советские предприятия

Говорить о восстановлении их былого величия пока рано, но одно можно сказать точно — сотни жителей города вновь смогут встать за станки.
Одно из таких предприятий — Бухарская трикотажная фабрика имени И. Фазылова. Ее сдали в эксплуатацию в восьмидесятых годах прошлого столетия. В те годы она обеспечивала работой около двух тысяч человек. Однако уже порядка 20 лет, после болезненного разорения, она бездействует.
Однако инвестор не поскупился на развитие производства, подняв планку вложений. Как пишет местная пресса, в проект планируется вложить 9,5 миллиона долларов, значительная часть из которых составит банковский кредит. Здесь уже ведутся ремонтные работы, их планируется завершить во втором квартале будущего года.
На обновленной фабрике будут выпускать женскую одежду, а трудоустройство здесь получат 1 350 человек.
Миллионы на одежду
Вторую жизнь пытаются вдохнуть и в Бухарскую швейную фабрику, когда-то носившую название 16-го партсъезда. В те времена здесь в четыре смены работали сотни человек. Однако в 90-х она не смогла избежать участи своих собратьев из числа промышленных гигантов, действовавших и кормивших жителей всей области в былые годы.
Форель и рыбий жир
Ждет обновления и ООО "Бухоробалик" — предприятие, занимающееся разведением рыбы в Бухарском районе. За последние 20 с лишним лет оно сменили несколько форм собственности. Было и акционерным обществом, и ширкатным хозяйством (по типу кооперации), а остановилось на обществе с ограниченной ответственностью. Однако успехов это не принесло, в последние годы оно находится на грани банкротства.
Последние уже внесли пять миллионов долларов. На эти средства начаты работы по подготовке аквапоники и крытых водоемов. Ожидается вложение еще 15 миллионов. Благодаря этому уже в будущем году предусмотрено произвести более 11 тонн рыбы 23 видов. Это сазан, форель, треска, окунь, толстолобик и другие виды. Экспорт рассчитан на 30 миллионов долларов.
Очевидно, что былого размаха в работе построенных в советский период промышленных предприятий, где трудились жители всей области, достичь пока не удается. Тем не менее, их постепенное возрождение — важный шаг к сокращению безработицы, а значит и к улучшению качества жизни бухарцев.