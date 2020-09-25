Как в Бухаре возрождают советские предприятия

Заброшенные на много лет после распада Советского Союза промышленные предприятия Бухары постепенно возрождаются. В них вливаются миллионы долларов частных инвестиций.

Говорить о восстановлении их былого величия пока рано, но одно можно сказать точно — сотни жителей города вновь смогут встать за станки.

Одно из таких предприятий — Бухарская трикотажная фабрика имени И. Фазылова. Ее сдали в эксплуатацию в восьмидесятых годах прошлого столетия. В те годы она обеспечивала работой около двух тысяч человек. Однако уже порядка 20 лет, после болезненного разорения, она бездействует.

О необходимости возобновления ее работы высказался в прошлом году президент страны Шавкат Мирзиёев во время своего визита в регион. Спустя время пустующие территории и все, что на них осталось, передали по нулевой стоимости ООО "Шофиркон экваториал текс" с условием внесения в течение 18 месяцев восьми миллионов долларов инвестиций и создания на выходе 750 новых рабочих мест.

Однако инвестор не поскупился на развитие производства, подняв планку вложений. Как пишет местная пресса, в проект планируется вложить 9,5 миллиона долларов, значительная часть из которых составит банковский кредит. Здесь уже ведутся ремонтные работы, их планируется завершить во втором квартале будущего года.

На обновленной фабрике будут выпускать женскую одежду, а трудоустройство здесь получат 1 350 человек.

Миллионы на одежду

Вторую жизнь пытаются вдохнуть и в Бухарскую швейную фабрику, когда-то носившую название 16-го партсъезда. В те времена здесь в четыре смены работали сотни человек. Однако в 90-х она не смогла избежать участи своих собратьев из числа промышленных гигантов, действовавших и кормивших жителей всей области в былые годы.

Форель и рыбий жир

Ее восстановление руководство ООО "Мергантекс" оценило в 25 миллионов долларов и, образовав на базе своего предприятия новое ООО "Нигора", приступило к возрождению фабрики. Местные СМИ узнали, что ремонтные работы планируется закончить уже к концу этого года. Семьсот пятьдесят человек, которые смогут здесь трудоустроиться, будут выпускать мужскую одежду из природных и химических волокон на 35 миллионов долларов в год. Часть продукции будет экспортироваться на внешние рынки. Сумма внешних контрактов — десять миллионов долларов.

Ждет обновления и ООО "Бухоробалик" — предприятие, занимающееся разведением рыбы в Бухарском районе. За последние 20 с лишним лет оно сменили несколько форм собственности. Было и акционерным обществом, и ширкатным хозяйством (по типу кооперации), а остановилось на обществе с ограниченной ответственностью. Однако успехов это не принесло, в последние годы оно находится на грани банкротства.

На 278 гектарах имеющихся площадей сегодня работают всего 34 человека. Объем производства готовой продукции ежегодно падает. Но ситуация может в корне измениться уже в ближайшее время. Светом в конце туннеля стали зарубежные инвестиции. Свои деньги в развитие предприятия выразили готовность вложить компании из Германии, Латвии и Таиланда.

Последние уже внесли пять миллионов долларов. На эти средства начаты работы по подготовке аквапоники и крытых водоемов. Ожидается вложение еще 15 миллионов. Благодаря этому уже в будущем году предусмотрено произвести более 11 тонн рыбы 23 видов. Это сазан, форель, треска, окунь, толстолобик и другие виды. Экспорт рассчитан на 30 миллионов долларов.

Таиландские специалисты планируют сами участвовать в процессе. С использованием их технологий здесь будут производить еще и порядка 30 видов рыбной продукции, среди которой — рыбий жир, печень трески, сушеные креветки, рыбное филе и полуфабрикаты. Здесь же планируется выращивать растительные компоненты для производства специализированных высококалорийных кормов.

Очевидно, что былого размаха в работе построенных в советский период промышленных предприятий, где трудились жители всей области, достичь пока не удается. Тем не менее, их постепенное возрождение — важный шаг к сокращению безработицы, а значит и к улучшению качества жизни бухарцев.