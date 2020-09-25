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Узбекистан ввез импортную мебель на $57,2 млн

© Sputnik / Антон Подгайко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200925/15058325/Uzbekistan-vvez-importnuyu-mebel-na-572-mln.html

По данным Госкомстата, абсолютным лидером стала Корея. Страна доставила в республику мебельную продукцию на общую сумму $26,6 млн.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Государственном комитете по статистике опубликовали отчет, согласно которому за первые 8 месяцев текущего года Узбекистан ввез импортную мебель на сумму $57,2 млн, что на $12,9 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

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По данным Госкомстата, абсолютным лидером стала Корея — $26,6 млн. Второе место разделили Китай и Турция - страны, совершившие импорт мебельной продукции на 8,6 млн каждая. Затем следует Россия — $4,1 млн, далее Литва — $1,6 млн, Украина — $1,5 млн, а также Италия — $1,3 млн.

Отмечается, что Узбекистан в 2020 году импортировал мебель из 46 (51 в прошлом году) зарубежных стран.

Теги:
Узбекистан, мебель, импорт



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