Узбекистан ввез импортную мебель на $57,2 млн

По данным Госкомстата, абсолютным лидером стала Корея. Страна доставила в республику мебельную продукцию на общую сумму $26,6 млн.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Государственном комитете по статистике опубликовали отчет, согласно которому за первые 8 месяцев текущего года Узбекистан ввез импортную мебель на сумму $57,2 млн, что на $12,9 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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По данным Госкомстата, абсолютным лидером стала Корея — $26,6 млн. Второе место разделили Китай и Турция - страны, совершившие импорт мебельной продукции на 8,6 млн каждая. Затем следует Россия — $4,1 млн, далее Литва — $1,6 млн, Украина — $1,5 млн, а также Италия — $1,3 млн.

Отмечается, что Узбекистан в 2020 году импортировал мебель из 46 (51 в прошлом году) зарубежных стран.