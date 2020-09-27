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В Муйнаке из двух вновь пробуренных скважин начали добывать природный газ

В Кашкадарьинской области открыли новую газовую скважину

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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В настоящее время в Кашкадарьинской области ведутся работы по обустройству скважины и подключению ее к газовому коллектору.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" сообщила о том, что на месторождении "Южный Мубарек" открыта скважина, откуда можно будет добывать 100 тысяч кубометров природного газа и 1,1 тонны газового конденсата в сутки.

В настоящее время ведутся работы по обустройству скважины и подключению ее к газовому коллектору.

Для справки: Нефтегазоконденсатное месторождение "Южный Мубарек" расположено на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области и введено в эксплуатацию в 1978 году.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Напомним, в июле Шавкат Мирзиёев говорил, что из-за пандемии коронавируса экспорт добываемого в Узбекистане природного газа в Китай сократился в три раза, а в Россию — полностью прекратился.

Кроме того, АО "Узбекнефтегаз" остановил экспорт в Таджикистан, переориентировавшись на внутренний рынок. Остальные компании продолжают поставки в соседнюю республику.

Теги:
скважина, Узбекистан, Кашкадарьинская область, Мубарек, добыча газа, Газ, Узбекнефтегаз



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