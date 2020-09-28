Евро упал в цене: курс валют в Узбекистане

Доллар продолжает укрепляться: он вырос на 5,59 сумов — до 10 321,21 сума. Евро упал на 207,03 сума и будет стоить 12 003,57 сума.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в стране с 29 сентября.

"Доллар продолжает укрепляться: он вырос на 5,59 сумов — до 10 321,21 сума. Евро упал на 207,03 сума и будет стоить 12 003,57 сума. Рубль опустился на 4,27 сума, новая цена — 132,07 сума", - говорится в сообщении.

Фунт стерлингов будет стоить 13 154,38 сума (- 168,24).

ЦБ Курс валют в Узбекистане с 29 сентября 2020 года

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.