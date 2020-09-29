Ценные виды шерсти станут еще "ценнее": как власти будут поощрять животноводство

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Власти Узбекистана разработали новые меры, направленные на развитие животноводческой отрасли.
Отныне за счет Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности будет компенсироваться часть банковских кредитов на:
- строительство животноводческих комплексов;
- закупку племенного крупного и мелкого рогатого скота;
- производство и переработку животноводческой продукции.
Согласно постановлению правительства, на 2021-2023 годы также вводятся дополнительные субсидии из госбюджета для животноводческих хозяйств.
Их будут выдавать с января 2021-го юридическим лицам на частичное возмещение расходов по выращиванию овец породы "меринос" и коз породы "ангор".
Размер выплат составит две тысячи сумов за каждый килограмм шерсти, продаваемой ремесленникам и организациям для производства ковров ручного изготовления.
В этом году за счет средств госбюджета уже выделяются субсидии:
- животноводческим хозяйствам в размере:
- 1 млн сумов за каждую единицу племенного скота, приобретенного у местных племенных хозяйств;
- 2 млн сумов за каждую единицу племенного скота, 400 тысяч сумов за каждую племенную овцу и козу, импортируемых из зарубежных стран;
- рыбоводческим хозяйствам, выращивающим рыбу интенсивным методом:
- 1 млн сумов за 1 тонну рыбной продукции, выращенной интенсивным способом;
- 50% расходов до 3,5 млн сумов за 1 племенное маточное поголовье рыб, импортированное на территорию страны;
- птицеводческим хозяйствам – для компенсации расходов, связанных с импортом однодневных породистых цыплят.
Кроме того, на инвестиционные проекты животноводческой отрасли выделены кредитные средства Азиатского банка развития на сумму 150 млн долларов.
До 1 января 2022-го для птицеводческих предприятий Ассоциации "Паррандасаноат" будет действовать скидка в 20% на авиаперевозку при экспорте яиц и мясной продукции собственного производства, импорте племенных инкубационных яиц, породистых однодневных цыплят, вакцин и ветеринарных лекарств.
Районные и областные комиссии, которые созданы для поддержки эффективного развития животноводства, начали формировать списки получателей субсидий из госбюджета на будущий год.
Данные списки передаются в Агентство "Узбекчорванасл", а затем в Министерство финансов и правительство для включения в госбюджет.