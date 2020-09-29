Ценные виды шерсти станут еще "ценнее": как власти будут поощрять животноводство

Животноводческим хозяйствам по выращиванию овец породы "меринос" и коз породы "ангор" в течение трех лет будут выдавать субсидии в размере две тысячи сумов за каждый килограмм шерсти, продаваемой ремесленникам и организациям для ковров ручного изготовления.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Власти Узбекистана разработали новые меры, направленные на развитие животноводческой отрасли.

Отныне за счет Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности будет компенсироваться часть банковских кредитов на:

строительство животноводческих комплексов;

закупку племенного крупного и мелкого рогатого скота;

производство и переработку животноводческой продукции.

Согласно постановлению правительства, на 2021-2023 годы также вводятся дополнительные субсидии из госбюджета для животноводческих хозяйств.

Их будут выдавать с января 2021-го юридическим лицам на частичное возмещение расходов по выращиванию овец породы "меринос" и коз породы "ангор".

Размер выплат составит две тысячи сумов за каждый килограмм шерсти, продаваемой ремесленникам и организациям для производства ковров ручного изготовления.

В этом году за счет средств госбюджета уже выделяются субсидии:

животноводческим хозяйствам в размере:

- 1 млн сумов за каждую единицу племенного скота, приобретенного у местных племенных хозяйств;

- 2 млн сумов за каждую единицу племенного скота, 400 тысяч сумов за каждую племенную овцу и козу, импортируемых из зарубежных стран;

рыбоводческим хозяйствам, выращивающим рыбу интенсивным методом:

- 1 млн сумов за 1 тонну рыбной продукции, выращенной интенсивным способом;

- 50% расходов до 3,5 млн сумов за 1 племенное маточное поголовье рыб, импортированное на территорию страны;

птицеводческим хозяйствам – для компенсации расходов, связанных с импортом однодневных породистых цыплят.

Кроме того, на инвестиционные проекты животноводческой отрасли выделены кредитные средства Азиатского банка развития на сумму 150 млн долларов.

До 1 января 2022-го для птицеводческих предприятий Ассоциации "Паррандасаноат" будет действовать скидка в 20% на авиаперевозку при экспорте яиц и мясной продукции собственного производства, импорте племенных инкубационных яиц, породистых однодневных цыплят, вакцин и ветеринарных лекарств.

Районные и областные комиссии, которые созданы для поддержки эффективного развития животноводства, начали формировать списки получателей субсидий из госбюджета на будущий год.

Данные списки передаются в Агентство "Узбекчорванасл", а затем в Министерство финансов и правительство для включения в госбюджет.