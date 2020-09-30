МАГАТЭ поможет Узбекистану усовершенствовать систему лечения онкозаболеваний

По данным Минздрава, выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии в республике составляет около 45%, выживаемость больных через пять лет после постановки диагноза достигла 55%.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Власти Узбекистана привлекли Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) к проекту по развитию онкологической службы страны.

Об этом заявил замглавы Минздрава Шахрух Шарахметов. Он принял участие в онлайн-конференции "Спасение жизни женщин от рака" в рамках 64-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

"Правительство Узбекистана вместе с всемирно известными экспертами МАГАТЭ готовят комплексный проект по дальнейшему развитию онкологических услуг, отвечающих самым высоким стандартам", — рассказал Шарахметов.

По его словам, этот проект предусматривает крупномасштабное обучение и наращивание потенциала местных специалистов-онкологов в брахитерапии — облучении злокачественной опухоли с использованием радиоактивных изотопов.

Отметим, что в Узбекистане, как и во всем мире, отмечается рост онкологических заболеваний.

В 2017 году власти определили приоритетные направления развития онкологической службы до 2021-го, основной целью которых является увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения за счет снижения смертности от онкологических заболеваний.

Сегодня, по данным Минздрава, выявляемость онкологии на ранней стадии в Узбекистане составляет около 45%, выживаемость больных через пять лет после постановки диагноза достигла 55%.

В перспективе планируется снизить показатель смертности от онкологических заболеваний с 38,7 до 35 на 100 тысяч населения, а также довести покрытие потребности граждан республики в высокотехнологических видах лечения до 70%.