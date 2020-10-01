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Сколько составила инфляция в Узбекистане в сентябре

Sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201001/15092054/Skolko-sostavili-inflyatsiya-v-Uzbekistane-v-sentyabre.html

В годовом выражении (к сентябрю 2019 года) средний прирост цен и тарифов на товары и услуги составил 11,7%.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. В сентябре 2020 года средний уровень потребительских цен и тарифов за месяц в Узбекистане повысился на 1,4%, сообщает Госкомстат.

"За январь-сентябрь 2020 года цены и тарифы на потребительском рынке в среднем увеличились на 6,3%", - говорится в сообщении.

В годовом выражении (к сентябрю 2019 года) средний прирост цен и тарифов на товары и услуги составил 11,7%.

Продовольственные товары в сентябре текущего года в среднем подорожали на 2,2 %, непродовольственные товары – на 1%, услуги – на 0,5%.

В целом за январь-сентябрь уровень цен на продовольственные товары повысился на 7,5%, непродовольственные товары – на 6%, услуги – на 4,5%.

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров в сентябре текущего года наиболее значительный рост цен зарегистрирован на яйца (6,5%), мясо, птицу, рыбу (3,8%) и плодоовощную продукцию (3%).

© REUTERS / Alec Jacobson
Назван уровень инфляции в Узбекистане с начала года

Масложировая продукция за месяц прибавила в цене на 2,3%, хлебопродукты – на 1,2%, молочная продукция – на 1%, сахар, чай и другие пищевые продукты – на 0,5%, алкогольные и безалкогольные напитки – на 0,4% и 0,2%.

Непродовольственные товары в сентябре 2020 года в среднем стали дороже на 1,0 %. В сентябре 2020 года из основных наблюдаемых групп непродовольственных товаров лидерство по росту цен за месяц принадлежит горючему для автомобилей, которое в среднем стало дороже на 3,4 %.

Теги:
цены, инфляция, Экономика, Узбекистан, Узбекистан



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