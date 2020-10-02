Сколько угля добывают в Узбекистане — Госкомстат

В Государственном комитете по статистике отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 158 тысяч тонн.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. По состоянию на 1 сентября 2020-го в Узбекистане добыли 2,2 млн тонн угля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 158 тысяч тонн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

В марте прошлого года Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам устойчивого развития угольной промышленности заявил, что техническая и технологическая база месторождений устарела. Глава государства также отметил, что при наличии большого потенциала угольных месторождений в последние годы планы по добыче угля не выполняются и не устранены системные проблемы в отрасли.

Для решения этих вопросов планировалось передать акционерное общество "Узбекуголь" во внешнее профессиональное управление.

Кроме того, в целях эффективной организации карьерных работ президент поручил обновить парк транспортных средств, в частности, закупить необходимые самосвалы и другую спецтехнику по самым оптимальным предложениям.