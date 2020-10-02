В Узбекистане ввоз импортного чая снизился на $3,3 млн

Абсолютным лидером среди основных поставщиков стал Китай: власти КНР направили в страну 16,1 тысячу тонн чайной заварки.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. По состоянию на 1 сентября в Узбекистан было ввезено 20,2 тысячи тонн импортного чая на сумму $26,7 млн, сообщают в Госкомстате.

Согласно данным госучреждения, за первые 8 месяцев текущего года чайная заварка поступила в республику из 22 зарубежных стран, среди них абсолютным лидером стал Китай. Власти КНР направили в страну 16,1 тысячу тонн чая.

После КНР следует Кения — 1,6 тысяч, и тройку основных поставщиков замыкает Вьетнам — 920,4 тонны. Далее идет Иран — 369,1 тонна, затем Шри-Ланка — 280,9 тонн, Индия — 267,3 тонны, Россия — 173 тонны и ОАЭ — 130 тонн.

В Государственном комитете по статистике отмечают, что в 2019 году в Узбекистане произведено 23,5 тысячи тонн отечественно чая.