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Налоги. Расчеты

Бизнесмены Каракалпакстана получат налоговые льготы на 3 года

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201002/15106427/Biznesmeny-Karakalpakstana-poluchat-nalogovye-lgoty-na-3-goda.html

Ряд субъектов предпринимательства будут освобождены от уплаты земельного налога, налога на имущество, налога с оборота для малых предприятий, налога на прибыль для индивидуальных предпринимателей сроком на 3 года.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. На ближайшие три года для ускорения развития всех сфер жизни Каракалпакстана разработаны меры. Для каждого района определены "точки роста" - два определенных вида деятельности, которые будут интенсивно развиваться, об этом сообщил Шавкат Мирзиёев в ходе внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

Как заявил президент, в целях дальнейшего развития всех 16 районов республики ряд субъектов предпринимательства будут освобождены от уплаты земельного налога, налога на имущество, налога с оборота для малых предприятий, налога на прибыль для индивидуальных предпринимателей сроком на три года.

Кроме того, новым промышленным предприятиям в Тахтакупирском, Бозатауском и Шуманайском районах, имеющих низкий уровень развития, будут предоставлены налоговые и таможенные льготы сроком также на три года.

Для придания импульса развитию, ускоренному решению проблем за каждым районом и городом закреплены министры и банки.

European Bank for Reconstruction and Development
© East News /
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На совещании определены десять приоритетов на ближайшие три года. Это ускоренное развитие районов и махаллей, обеспечение занятости и сокращение бедности, реализация инвестиционных проектов, смягчение негативного воздействия Аральской катастрофы.

Полное задействование потенциала сферы услуг и поддержка сельского хозяйства также определены как приоритетные направления. Жилищное строительство, развитие социальной инфраструктуры, поддержка молодежи и женщин, предупреждение преступности получили соответствующие приоритеты.

Теги:
Узбекистан, налоговые льготы, Бизнесмен, бизнес, Каракалпакстан



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