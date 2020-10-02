Бизнесмены Каракалпакстана получат налоговые льготы на 3 года

Ряд субъектов предпринимательства будут освобождены от уплаты земельного налога, налога на имущество, налога с оборота для малых предприятий, налога на прибыль для индивидуальных предпринимателей сроком на 3 года.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. На ближайшие три года для ускорения развития всех сфер жизни Каракалпакстана разработаны меры. Для каждого района определены "точки роста" - два определенных вида деятельности, которые будут интенсивно развиваться, об этом сообщил Шавкат Мирзиёев в ходе внеочередной сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

Как заявил президент, в целях дальнейшего развития всех 16 районов республики ряд субъектов предпринимательства будут освобождены от уплаты земельного налога, налога на имущество, налога с оборота для малых предприятий, налога на прибыль для индивидуальных предпринимателей сроком на три года.

Кроме того, новым промышленным предприятиям в Тахтакупирском, Бозатауском и Шуманайском районах, имеющих низкий уровень развития, будут предоставлены налоговые и таможенные льготы сроком также на три года.

Для придания импульса развитию, ускоренному решению проблем за каждым районом и городом закреплены министры и банки.

На совещании определены десять приоритетов на ближайшие три года. Это ускоренное развитие районов и махаллей, обеспечение занятости и сокращение бедности, реализация инвестиционных проектов, смягчение негативного воздействия Аральской катастрофы.

Полное задействование потенциала сферы услуг и поддержка сельского хозяйства также определены как приоритетные направления. Жилищное строительство, развитие социальной инфраструктуры, поддержка молодежи и женщин, предупреждение преступности получили соответствующие приоритеты.