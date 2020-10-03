14:08 03 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
First Ratings by Russian-Chinese Agency to Be Released in 2015

В IV квартале 2020 года Узбекистан намерен нарастить экспорт продукции

© Flickr / Ken Teegardin
Экономика
Получить короткую ссылку
136 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201003/15107845/V-IV-kvartale-2020-goda-Uzbekistan-nameren-narastit-eksport-produktsii.html

Глава МИВТ поручил провести инвентаризацию введенных в эксплуатацию экспортоориентированных инвестиционных проектов для того, чтобы изучить структуру их экспорта, выявить наиболее востребованные на внешних рынках товарные позиции.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Как нарастить объемы экспорта производимой продукции? На какие предприятия стоит сделать акцент? Что нужно для того, чтобы производить больше и качественнее? На эти и другие вопросы прозвучали ответы в рамках селекторного совещания по вопросам обеспечения выполнения прогнозных экспортных показателей.

Собранный урожай помидоров
© Sputnik / Александр Кондратюк
Экспорт сельхозпродукции доведут до 5 млрд долларов в ближайшие годы

Участие в дискуссии приняли руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, дипломатических представительств Узбекистана за рубежом, коммерческих банков, а также органов исполнительной власти областей, Каракалпакстана и Ташкента.

Также было озвучено, что несмотря на предпринимаемые усилия по наращиванию экспортных показателей, в некоторых регионах наблюдается отставание от ожидаемых результатов. В этой связи перед ответственными руководителями была поставлена задача увеличить объемы экспорта в 4 квартале текущего года по отношению к показателям 2019 года.

Узбекистан ввел запрет на экспорт медицинских товаров >>

Рассмотрели и ход реализации проектов, направленных на формирование цепочек добавленной стоимости и повышение экспортного потенциала. Отмечали, что в приоритете должны оставаться экспортоориентированные инвестиционные проекты.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В Узбекистане создадут программы по улучшению развития экспорта

Глава МИВТ поручил провести инвентаризацию введенных в эксплуатацию экспортоориентированных инвестиционных проектов для того, чтобы изучить структуру их экспорта, выявить наиболее востребованные на внешних рынках товарные позиции.

Отметили важность адресной работы по оказанию содействия в возврате экспортерам ранее выплаченных сумм налога на добавленную стоимость: всего с начала года был осуществлен возврат НДС 1300 предприятиям-экспортерам.

Теги:
Инвестиции, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Узбекистан, Экспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Розовый свет и аниме: удивительный отель в Японии - фотолента
Как обстоят дела с COVID-19 в странах ближнего зарубежья - видео
Как обстоят дела с COVID-19 в странах ближнего зарубежья - видео
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться