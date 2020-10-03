В IV квартале 2020 года Узбекистан намерен нарастить экспорт продукции

Глава МИВТ поручил провести инвентаризацию введенных в эксплуатацию экспортоориентированных инвестиционных проектов для того, чтобы изучить структуру их экспорта, выявить наиболее востребованные на внешних рынках товарные позиции.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Как нарастить объемы экспорта производимой продукции? На какие предприятия стоит сделать акцент? Что нужно для того, чтобы производить больше и качественнее? На эти и другие вопросы прозвучали ответы в рамках селекторного совещания по вопросам обеспечения выполнения прогнозных экспортных показателей.

Участие в дискуссии приняли руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, дипломатических представительств Узбекистана за рубежом, коммерческих банков, а также органов исполнительной власти областей, Каракалпакстана и Ташкента.

Также было озвучено, что несмотря на предпринимаемые усилия по наращиванию экспортных показателей, в некоторых регионах наблюдается отставание от ожидаемых результатов. В этой связи перед ответственными руководителями была поставлена задача увеличить объемы экспорта в 4 квартале текущего года по отношению к показателям 2019 года.

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Рассмотрели и ход реализации проектов, направленных на формирование цепочек добавленной стоимости и повышение экспортного потенциала. Отмечали, что в приоритете должны оставаться экспортоориентированные инвестиционные проекты.

Глава МИВТ поручил провести инвентаризацию введенных в эксплуатацию экспортоориентированных инвестиционных проектов для того, чтобы изучить структуру их экспорта, выявить наиболее востребованные на внешних рынках товарные позиции.

Отметили важность адресной работы по оказанию содействия в возврате экспортерам ранее выплаченных сумм налога на добавленную стоимость: всего с начала года был осуществлен возврат НДС 1300 предприятиям-экспортерам.