Палата налоговых консультантов получит некоторые функции Минфина

Будет сформирован Перечень организаций налоговых консультантов, которые имеют право выдавать заключения по налогам при добровольной ликвидации налогоплательщиков.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Глава Узбекистана принял постановление, предусматривающее дальнейшее развитие сферы налогового консультирования, сообщает пресс-служба Минюста.

В соответствии с документом, с 1 января 2021 года некоторые функции Министерства финансов передаются в Палату налоговых консультантов Узбекистана:

проведение квалификационных экзаменов для получения соответствующего сертификата налогового консультанта и его выдача;

утверждение программ обучения и повышения квалификации налоговых консультантов;

ведение реестра налоговых консультантов.

Не допускается прекращение действия квалификационного сертификата налогового консультанта за неучастие в течение трех лет в деятельности по налоговому консультированию, в случае если он осуществляет трудовую деятельность в штате адвокатских формирований, аудиторских организаций.

Будет сформирован Перечень организаций налоговых консультантов, которые имеют право выдавать заключения по налогам при добровольной ликвидации налогоплательщиков.

Заключения по налогам организаций налоговых консультантов, включенных в Перечень, при добровольной ликвидации налогоплательщиков с годовым оборотом до 1 миллиарда сумов в течение последних трех лет (за исключением налогоплательщиков с высоким уровнем риска), определяемых посредством автоматизированной информационной системы "риск-анализа", будут признаваться налоговыми органами.

В учебные программы бакалавриата 4 курса по направлениям "Налог и налогообложение" и "Бухгалтерский учет и аудит" Ташкентского государственного экономического университета и Ташкентского финансового института с 1 января 2021 года вводится предмет "Налоговое консультирование".

Напомним, два дня назад президент подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию сферы налогового консультирования".

До 1 апреля 2021-го будет разработан проект закона "О налоговом консультировании" в новой редакции, который утвердит основные положения саморегулирования сферы налогового консультирования и позволит сформировать эффективно функционирующий институт налоговых консультантов.