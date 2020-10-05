Доллар и евро растут: курс валют в Узбекистане

Доллар продолжает укрепляться: он вырос на 18,47 сумов — до 10 339,68 сума. Евро вырос на 107,30 сумов и будет стоить 12 110,87 сумов. Рубль тоже поднялся на 0,20 сумов, новая цена — 132,27 сума.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в стране с 6 октября.

"Доллар продолжает укрепляться: он вырос на 18,47 сумов — до 10 339,68 сума. Евро вырос на 107,30 сумов и будет стоить 12 110,87 сумов. Рубль тоже поднялся на 0,20 сумов, новая цена — 132,27 сума", - говорится в сообщении.

Фунт стерлингов будет стоить 13 370,24 сума (+215,85).

ЦБ Курс валют в Узбекистане с 6 октября 2020 года

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.