Ташкент рассчитывает подписать с Анкарой соглашение о преференциях в торговле

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Узбекистан и Турция планируют в начале 2021 года подписать соглашения о преференциальной торговле, передает в понедельник информационное агентство "Дунё" при МИД РУз.
По данным агентства, первый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и замминистра торговли Турции Гонджа Батур в формате видеоконференции обсудили итоги шести раундов экспертных переговоров по условиям подписания двустороннего соглашения о преференциальной торговле.
"Стороны договорились завершить согласование условия предоставления преференций в отношении отобранных товаров сторон до конца текущего года, а также вывести на подписание соглашения в начале 2021-го", — говорится в публикации на сайте "Дунё".
Соглашение предусматривает применение на паритетной основе тарифных квот, полного и частичного освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении отобранной группы товаров. В ближайшее время формирование перечня выбранных товаров будет завершено.
В конце апреля 2018 года в ходе ответного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стороны подписали соглашения на сумму около трех миллиардов долларов, а также договорились довести товарооборот до пяти миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.