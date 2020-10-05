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Ташкент рассчитывает подписать с Анкарой соглашение о преференциях в торговле

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201005/15117585/Tashkent-rasschityvaet-podpisat-s-Ankaroy-soglashenie-o-preferentsiyakh-v-torgovle.html

Оно предусматривает применение на паритетной основе тарифных квот, полного и частичного освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении отобранной группы товаров.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Узбекистан и Турция планируют в начале 2021 года подписать соглашения о преференциальной торговле, передает в понедельник информационное агентство "Дунё" при МИД РУз.

По данным агентства, первый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и замминистра торговли Турции Гонджа Батур в формате видеоконференции обсудили итоги шести раундов экспертных переговоров по условиям подписания двустороннего соглашения о преференциальной торговле.

"Стороны договорились завершить согласование условия предоставления преференций в отношении отобранных товаров сторон до конца текущего года, а также вывести на подписание соглашения в начале 2021-го", — говорится в публикации на сайте "Дунё".

Соглашение предусматривает применение на паритетной основе тарифных квот, полного и частичного освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении отобранной группы товаров. В ближайшее время формирование перечня выбранных товаров будет завершено.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в течение последних лет взял курс на активизацию отношений с Анкарой. В конце октября 2017-го узбекистанский лидер посетил Турцию. Это был первый визит главы Узбекистана в эту страну за 18 лет. В ходе переговоров стороны подписали более 20 документов о развитии сотрудничества, а также соглашения и контракты на сумму более 3,5 миллиарда долларов.

В конце апреля 2018 года в ходе ответного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стороны подписали соглашения на сумму около трех миллиардов долларов, а также договорились довести товарооборот до пяти миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.

Теги:
Торговля, Экономика, Анкара, Ташкент



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