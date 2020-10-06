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ЦБ Узбекистана начнет публиковать рейтинг банков на основе опросов клиентов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201006/15121928/TsB-Uzbekistana-nachnet-publikovat-reyting-bankov-na-osnove-oprosov-klientov.html

Как ожидается, это в том числе позволить повысить ответственность банков за выполнение взятых на себя обязательств.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Центробанк утвердил новую систему оценки качества предоставления услуг в коммерческих банках.

Она подразумевает, что теперь рейтинг банков будет составляться на основе опросов, которые планируется периодически проводить среди клиентов.

"Центральный банк будет оценивать качество предоставляемых услуг в банках посредством проведения периодических опросов среди потребителей банковских услуг, по результатам которых будет формироваться оценочный рейтинг банков и публиковаться на официальном веб-сайте и страницах Центрального банка в социальных сетях", — сообщил национальный регулятор.

Данные меры призваны искоренить существующие пробелы в системе обслуживания клиентов, а также повысить ответственность банков за взятые на себя обязательства.

Теги:
Экономика, Узбекистан, ЦБ



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