Начался второй этап реализации проекта по производству оптоволоконных кабелей

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В свободной экономической зоне "Джизак" состоялась церемония закладки фундамента новой производственной площадки совместного предприятия Global Optical Communication Uzbekistan, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана В Джизакской области началось строительство нового завода "GOC-UZ" по производству волоконно-оптических кабелей связи

Участие в закладке первого камня в фундамент приняли заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Жамол Махсудов, заместитель хокима Джизакской области Акрам Рахмонкулов, представители СЭЗ "Джизак", иностранные инвесторы.

Новое производственное предприятие не только решает вопросы обеспечения телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистана продукцией, которая раньше закупалась за иностранную валюту, но и обеспечит рабочими местами до 100 человек, в том числе из числа выпускников профессиональных колледжей города Джизака.

Для справки: СП Global Optical Communication Uzbekistan, специализирующееся на производстве волоконно-оптических кабелей связи, было создано в 2019 году АК "Узбектелеком" совместно с южнокорейскими компаниями Global Оptical Communication Co. Ltd. и Uni Asset Global Co. Ltd. Уставной капитал совместного предприятия составляет $11 млн, в том числе доля южнокорейских компаний составляет 55%, или $6,05 млн, доля АК "Узбектелеком" - 45%, или $4,95 млн.

На первом этапе в 2020 году здание СП Global Optical Communication Uzbekistan в свободной экономической зоне "Джизак" было оснащено современным оборудованием от корейских, японских и китайских компаний.

В настоящее время на заводе освоено производство волоконно-оптических кабелей связи на основе корейских технологий. На имеющихся производственных мощностях в 2020 году компания произведет 10 тысяч километров волоконно-оптических кабелей связи.

В рамках реализации второго этапа проекта в СЭЗ "Джизак" СП Global Optical Communication Uzbekistan привлекло кредитные средства корейского Эксимбанка (Korea Eximbank) в размере $3,6 млн. Завершение строительства намечено на первый квартал 2021-го.

После ввода в эксплуатацию новой производственной линии предприятие будет производить до 50 тысяч километров волоконно-оптических линий связи как для телекоммуникационных сетей Узбекистана, так и на экспорт. На первом этапе уровень локализации производства составит 32%, а на втором этапе – 60%.