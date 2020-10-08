В Кыргызстане приостановлена работа международных платежных систем

С 6 октября регулятор рекомендовал финансово-кредитным организациям временно прекратить работу и усилить меры безопасности. С четверга им следует возобновить деятельность, но в ограниченном варианте.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Национальный банк Кыргызстана объявил о приостановке работы в стране международных платежных систем, которые позволяют проводить трансграничные платежи.

С 6 октября Нацбанк призвал финансово-кредитные организации временно прекратить работу и усилить меры безопасности. С четверга им следует возобновить деятельность, но в ограниченном варианте.

Финансовые организации продолжат деятельность по предоставлению населению основных видов банковских услуг и осуществлению платежных и переводных операций только по национальным платежным системам. Будут приняты меры по обеспечению бесперебойности и безопасности при проведении безналичных платежей и переводов внутри страны, работы онлайн-услуг и банкоматов, POS-терминалов и платежных терминалов.

Осуществление платежей по международным платежным системам приостановлено до принятия соответствующего решения Нацбанка.

Финансовым организациям рекомендуется определить время работы с 09.00 до 15.00 часов в целях создания условий для своевременного получения заработной платы, пенсий, пособий, а также обеспечения населения наличными деньгами и с учетом сложившейся ситуации в стране.

В понедельник в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в Жогорку Кенеш, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали несколько сотен человек, один погиб.

Премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по словам его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.