20:40 08 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Калькулятор и купюры американских долларов

Как власти Узбекистана планируют сокращать теневую экономику — проект

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
100 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201008/15143685/Kak-vlasti-Uzbekistana-planiruyut-sokraschat-tenevuyu-ekonomiku--proekt.html

Минфин предлагает создать равные конкурентные условия для предпринимательства и повысить прозрачность налоговых органов.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Проблема теневой экономики во всем мире является одной из наиболее острых. В Узбекистане она тоже актуальна. В настоящее время в республике идет обсуждение проекта указа президента о мерах, которые должны позволить вывести из сумрака субъекты, функционирующие вне правового поля.

Налоговое администрирование

С 1 января 2021 года:

  • нелегально работающим таксистам разрешается деятельность в качестве самозанятых лиц по перевозке пассажиров на легковом автотранспорте (с посадочными местами не более пяти человек, включая водителя). При этом доходы, полученные этими лицами через мобильные приложения, облагаются НДФЛ с уменьшением суммы дохода на 50 процентов;
  • на срок до 1 января 2022 года выручка субъектов малого предпринимательства в сфере общепита, полученная от физических лиц с применением банковских карт и бесконтактных платежей, не включается в совокупный доход;
  • ставка налога с оборота по риэлторской деятельности снижается с 25 до 13 процентов;
  • строительным организациям разрешается нанимать на срочной основе работников без заключения договора, с оплатой наличными денежными средствами, объем которых не должен превышать 10 процентов от общего объема ФОТ.

Увеличение налоговых поступлений

  • с 1 января 2021-го уменьшаются предельные нормы ввоза товаров, поступающих физлицам, не подлежащих обложению таможенными платежами, при первом получении в течение одного календарного квартала, с тысячи до 200 долларов США и весом брутто не более 10 килограммов;
  • с 1 февраля 2021-го госзакупки бюджетными организациями мяса и мясной продукции, готовых текстильных изделий, оргтехники и комплектующих деталей к автотранспорту будут осуществляться с уплатой НДС.

Организационные меры

  • утверждается дорожная карта по повышению эффективности деятельности министерств и ведомств в борьбе против теневой экономики;
  • будет разработана Стратегия по сокращению теневой экономики на 2021–2025 гг.;
  • создаются Специальная республиканская и территориальные комиссии по сокращению теневой экономики;
  • с 1 ноября 2020 года численность управленческого персонала органов государственной налоговой службы на 1 154 штатные единицы или на 10 процентов. Общая предельная численность управленческого персонала органов государственной налоговой службы должны быть в количестве 10 512 штатных единиц, в том числе центрального аппарата Государственного налогового комитета — 498 штатных единиц.

Налоговые проверки

  • налоговые органы будут уведомлять уполномоченного при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства о назначении выездной налоговой проверки;
  • выездные налоговые проверки по использованию контрольно-кассовых машин и платежных терминалов будут проводиться на основании квартального плана-графика в разрезе налогоплательщиков, с публикацией результатов проверок и итогов рассмотрения налоговых споров по ним.
Теги:
проект, Экономика, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мне один "Вирус", пожалуйста: пирожное в виде коронавируса в Чехии
Гражданство, патенты, пандемия: новшества в миграционном законодательстве РФ
Как меняется миграционное законодательство РФ — интервью Валентины Казаковой
На что могут рассчитывать иностранные кинокомпании в Узбекистане
Сколько заплатят иностранцам за съемки кино в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться