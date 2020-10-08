Как власти Узбекистана планируют сокращать теневую экономику — проект

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Проблема теневой экономики во всем мире является одной из наиболее острых. В Узбекистане она тоже актуальна. В настоящее время в республике идет обсуждение проекта указа президента о мерах, которые должны позволить вывести из сумрака субъекты, функционирующие вне правового поля.

Налоговое администрирование

С 1 января 2021 года:

нелегально работающим таксистам разрешается деятельность в качестве самозанятых лиц по перевозке пассажиров на легковом автотранспорте (с посадочными местами не более пяти человек, включая водителя). При этом доходы, полученные этими лицами через мобильные приложения, облагаются НДФЛ с уменьшением суммы дохода на 50 процентов;

на срок до 1 января 2022 года выручка субъектов малого предпринимательства в сфере общепита, полученная от физических лиц с применением банковских карт и бесконтактных платежей, не включается в совокупный доход;

ставка налога с оборота по риэлторской деятельности снижается с 25 до 13 процентов;

строительным организациям разрешается нанимать на срочной основе работников без заключения договора, с оплатой наличными денежными средствами, объем которых не должен превышать 10 процентов от общего объема ФОТ.

Увеличение налоговых поступлений

с 1 января 2021-го уменьшаются предельные нормы ввоза товаров, поступающих физлицам, не подлежащих обложению таможенными платежами, при первом получении в течение одного календарного квартала, с тысячи до 200 долларов США и весом брутто не более 10 килограммов;

с 1 февраля 2021-го госзакупки бюджетными организациями мяса и мясной продукции, готовых текстильных изделий, оргтехники и комплектующих деталей к автотранспорту будут осуществляться с уплатой НДС.

Организационные меры

утверждается дорожная карта по повышению эффективности деятельности министерств и ведомств в борьбе против теневой экономики;

будет разработана Стратегия по сокращению теневой экономики на 2021–2025 гг.;

создаются Специальная республиканская и территориальные комиссии по сокращению теневой экономики;

с 1 ноября 2020 года численность управленческого персонала органов государственной налоговой службы на 1 154 штатные единицы или на 10 процентов. Общая предельная численность управленческого персонала органов государственной налоговой службы должны быть в количестве 10 512 штатных единиц, в том числе центрального аппарата Государственного налогового комитета — 498 штатных единиц.

Налоговые проверки