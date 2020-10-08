В Ташкенте откроется бюро Кредитного института восстановления экономики

Международный договор нацелен на координацию и содействие подготовке и реализации проектов и программ финансового сотрудничества, осуществляемых совместно с правительством Германии и KfW.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Вступило в силу соглашение между правительством Узбекистана и правительством Федеративной Республики Германии о создании местного бюро Кредитного института восстановления экономики (KfW) в Ташкенте. Документ был подписан 24 декабря 2019 года, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Международный договор нацелен на координацию и содействие подготовке и реализации проектов и программ финансового сотрудничества, осуществляемых совместно с правительством Германии и KfW.

Отвечает за реализацию документа будет Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В начале сентября была обнародована новая программа по восстановлению экономики в период пандемии коронавируса COVID-19. Власти Узбекистана увеличили прогноз роста ВВП страны в 2020 году до 2,2%.

При полной реализации предлагаемых мер показатели на 2020-й будут усилены следующим образом: рост ВВП - 102,2%.

До конца этого года будут реализованы меры по стабилизации и восстановлению роста экономики: предусмотрено эффективное использование внешних заимствований, оптимизация инвестиционных расходов государства, а также завершение работы по оптимизации таможенных и налоговых льгот.