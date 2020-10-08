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В Ташкенте откроется бюро Кредитного института восстановления экономики

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201008/15144072/V-Tashkente-otkroetsya-byuro-Kreditnogo-instituta-vosstanovleniya-ekonomiki.html

Международный договор нацелен на координацию и содействие подготовке и реализации проектов и программ финансового сотрудничества, осуществляемых совместно с правительством Германии и KfW.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Вступило в силу соглашение между правительством Узбекистана и правительством Федеративной Республики Германии о создании местного бюро Кредитного института восстановления экономики (KfW) в Ташкенте. Документ был подписан 24 декабря 2019 года, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Международный договор нацелен на координацию и содействие подготовке и реализации проектов и программ финансового сотрудничества, осуществляемых совместно с правительством Германии и KfW.

Отвечает за реализацию документа будет Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В начале сентября была обнародована новая программа по восстановлению экономики в период пандемии коронавируса COVID-19. Власти Узбекистана увеличили прогноз роста ВВП страны в 2020 году до 2,2%.

Подпись документов
© Foto : jarmoluk
Программа восстановления экономики Узбекистана до 2021 года – главное

При полной реализации предлагаемых мер показатели на 2020-й будут усилены следующим образом: рост ВВП - 102,2%.

До конца этого года будут реализованы меры по стабилизации и восстановлению роста экономики: предусмотрено эффективное использование внешних заимствований, оптимизация инвестиционных расходов государства, а также завершение работы по оптимизации таможенных и налоговых льгот.

Теги:
сотрудничество, Германия, Узбекистан



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