Узбекистан в августе сломил тренд на официальном рынке золота

По данным World Gold Council, в сумме все центробанки мира в течение августа продали 12,3 тонны золота.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Центральные банки в августе впервые за полтора года перешли от нетто-покупателей золота к нетто-продавцам на фоне крупной продажи драгоценного металла Узбекистаном, говорится в материалах World Gold Council (WGC).

Продолжая тенденцию этого года — снижая темпы накопления золота, в сумме все центробанки мира в течение августа продали 12,3 тонны золота.

"При этом семь центральных банков увеличили свои золотые резервы, что является самым высоким показателем в этом году. Их совокупные чистые закупки составили 19,5 тонны", — отмечают в WGC.

Как и ранее в этом году, покупки были сосредоточены среди постоянных "клиентов".

В августе Кыргызстан был крупнейшим покупателем месяца — пять тонн, вместе с Индией — четыре тонны, Турцией — 3,9 тонны, ОАЭ — 2,4 тонны, Катаром — 1,6 тонны, Монголией — 1,3 тонны и Казахстаном — 1,3 тонны. С начала года и до настоящего времени Турция остается крупнейшим накопителем золота, купив 194 тонны, в результате чего запасы золота страны достигли 607 тонн или 49 процентов от общих золотовалютных резервов.

Но единственный продавец в августе перекрыл эти покупки — Узбекистан сократил свои золотые резервы почти на 32 тонны. В результате его запасы золота составляют теперь чуть менее 300 тонн или 54 процента от общих золотовалютных резервов.

"В этом году экспорт золота из Узбекистана резко увеличился, поскольку страна намерена получить дополнительные средства для противодействия экономическим последствиям пандемии COVID-19", — отмечают эксперты WGC.

Несмотря на эти последние данные, в WGC по-прежнему твердо ожидают, что центральные банки останутся чистыми покупателями в 2020 году.