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Национальная валюта Узбекистана — сум

ЦБ: с начала года узбекский сум обесценился на 8,6%

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201010/15157402/TsB-s-nachala-goda-uzbekskiy-sum-obestsenilsya-na-86-.html

Динамика обменного курса национальной валюты за период с января по сентябрь 2020 года была сформирована исходя из спроса и предложения на внутреннем рынке.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обзор по данным внутреннего валютного рынка за последние девять месяцев текущего года.

Согласно документу, динамика обменного курса сума за период с января по сентябрь 2020 года была сформирована исходя из спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также под воздействием внешних факторов.

В частности, курс национальной валюты с начала года обесценился на 8,6%. Кроме того, в промежутке с января по апрель сум по отношению к доллару упал в цене на 6,6%, а в мае-сентябре – 2%.

По данным Центробанка на 5 октября, в Узбекистане доллар США подорожал на 18,47 сумов. Его стоимость достигла 10 339,68 сумов.

Теги:
валюта, Центральный банк Республики Узбекистан, сум, Узбекистан



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