ЦБ: с начала года узбекский сум обесценился на 8,6%

Динамика обменного курса национальной валюты за период с января по сентябрь 2020 года была сформирована исходя из спроса и предложения на внутреннем рынке.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обзор по данным внутреннего валютного рынка за последние девять месяцев текущего года.

Согласно документу, динамика обменного курса сума за период с января по сентябрь 2020 года была сформирована исходя из спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также под воздействием внешних факторов.

В частности, курс национальной валюты с начала года обесценился на 8,6%. Кроме того, в промежутке с января по апрель сум по отношению к доллару упал в цене на 6,6%, а в мае-сентябре – 2%.

По данным Центробанка на 5 октября, в Узбекистане доллар США подорожал на 18,47 сумов. Его стоимость достигла 10 339,68 сумов.