Украина "десоветизирует" пенсии: почему у нее получится

Горячей темой уходящей недели на Украине (и не только) стало обсуждение заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет государство Украина не сможет платить пенсии.

Глава украинского правительства попал под перекрестный огонь критики не только СМИ и блогеров, но и, к примеру, экс-премьера Владимира Гройсмана, который заявил, что не увидел в словах Шмыгаля решения озвученной премьером проблемы. Воспользовалась инфоповодом и оппозиция. Один из руководителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в телеэфире заявил, что вместо решения проблемы выплаты пенсий через 15 лет премьер решил отбирать три процента от зарплаты и вкладывать их в "нужные" предприятия уже со следующего года.

Напомним: само заявление Шмыгаль сделал во время посещения Львовской политехники, студентам которой премьер прочитал лекцию "Украина мечты" (буквально Денис Шмыгаль заявил следующее: "Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет один к двум. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика"). Пресс-служба кабинета министров обнародовала видео 3 октября, что и вызвало бурные обсуждения, которые, казалось бы, вряд ли нужны сидящему в качающемся премьерском кресле Шмыгалю.

Но за обсуждением мрачного пророчества премьера остался почти незамеченным озвученный им тогда же чудодейственный рецепт спасения: необходимость запуска наряду с солидарной системой накопительной системы пенсионного обеспечения.

По факту обнародованных откровений имеем:

а) довольно неприглядное будущее для украинских пенсионеров, обрисованное главой правительства, правда, с явно извращенными им причинами такого развития событий;

б) намерение премьера усилить фискальную нагрузку на работодателей и работников посредством введения взносов в накопительную систему и оседлать соответствующие финансовые потоки без серьезных перспектив решения проблемы выплат пенсий через 15 лет.

Рецепт украинского премьера: "Мы будем создавать накопительную пенсионную систему уже со следующего года".

Что тут стоит отметить.

Украинский Пенсионный фонд хронически дефицитен даже при мизерных пенсиях в стране. Средняя пенсия на Украине составляет сегодня 3,4 тысячи гривен (чуть больше девяти тысяч рублей). А две трети от общего числа пенсионеров получают в среднем менее 2,2 тысячи гривен (менее шести тысяч рублей). При этом дефицит Пенсионного фонда стремительно растет: в 2014 году он составлял 76 миллиардов гривен, в нынешнем может достичь 220-230 миллиардов. Покрытие дефицита Пенсионного фонда — самая большая статья расходов государственного бюджета. Проведенная в 2017 году пенсионная реформа, согласно которой были резко увеличены требования к страховому стажу (поэтапно до 30 лет у женщин и до 35 лет у мужчин), сокращена стоимость одного года страхового стажа (до одного процента от получаемой зарплаты) и поднят возраст выхода на пенсию, сократить дефицит не помогла.

Но не потому, что соотношение работающих и пенсионеров вдруг стало составлять один к двум, о чем и сказал премьер. В течение последних лет оно остается примерно на уровне один к 1,1 — даже несмотря на массовый выезд трудоспособных украинцев за рубеж. Причина: вопреки словам премьера о том, что пенсионеров будет становиться все больше, по факту их пока становится все меньше. В 2014 году резкое сокращение пенсионеров объяснялось отпадением от Украины Крыма и части Донбасса. Затем их число на пару лет стабилизировалось — во многом за счет оформления пенсий на подконтрольной Киеву территории пенсионерами из ЛДНР. А вот потом опять стало сокращаться.

Во-первых, по причине специфических условий жизни, созданных для них на Украине — начиная от пенсионного обеспечения и заканчивая доступностью здравоохранения, коммунальных услуг и т. д. Во-вторых, все же начала работать пенсионная реформа, не только повышающая возраст выхода на пенсию, но и отсекающая тех, у кого не хватает страхового стажа. А таковых с каждым годом становится все больше, поскольку в 1990-х (да и позднее) многие работали нелегально, а советского стажа наработать просто не успели. С 2016 года число пенсионеров на Украине сократилось с 12,5 до 11,2 миллиона. И эта тенденция явно продолжится и даже углубится — через десять лет советского стажа у людей, претендующих на пенсию, почти не окажется. А ожидать улучшения качества жизни в стране точно не приходится.

Но в ближайшие годы соотношение и вправду может измениться в пользу увеличения числа пожилых и неработающих, приходящихся на работающего человека. Правда, не по причине роста арифметического числа первых.

Во-первых, постмайданная украинская власть под бдительным руководством западных кураторов уже седьмой год занимается ликвидацией остатков своей перерабатывающей промышленности. Причем в первую очередь уничтожаются производства с высокой добавленной стоимостью. Оборачивается это сокращением количества рабочих мест. Причем из-за приоритетного уничтожения производств с высокой добавленной стоимостью ликвидируются рабочие места с относительно высокой зарплатой и соответствующими отчислениями в Пенсионный фонд. Люди при этом выдавливаются на низкоквалифицированные работы за рубеж — как для стравливания социального напряжения, так и для того, чтобы государство сводило концы с концами за счет их переводов. Выдавливание людей за рубеж регулярно подавалось властью как достижение, в нем даже прямо участвуют государственные органы, например служба занятости.

Во-вторых, никуда не попрешь против демографии. На Украине, как и во многих странах бывшего СССР, в работоспособный возраст входят люди, родившиеся в самые кризисные с точки зрения рождаемости годы. При этом шансов привлечь в страну иностранных работников в товарных количествах Украина не имеет — и вследствие низких зарплат, и по причине тяжелой ситуации в стране в целом.

Для решения пенсионных проблем премьер предлагает срочно запустить накопительную систему. Речь идет о внедрении однопроцентного отчисления с зарплаты работником и еще двух процентов — работодателем на первых порах с последующим их повышением.

Под управление этими финансовыми потоками предполагается создать новую структуру — пенсионное казначейство. Плюс в их освоении смогут поучаствовать негосударственные пенсионные фонды. Даже при первоначальных ставках взносов уже в 2021 году это позволило бы чиновникам аккумулировать финансовый ресурс в 50 миллиардов гривен. Похоже, именно ради этого Шмыгаль оказался готов пооткровенничать со студентами даже с учетом его шатающегося кресла.

При этом совершенно очевидно, что таким способом описанные проблемы решить абсолютно невозможно. Тем более что на Украине попросту некуда вкладывать пенсионные взносы, чтобы они не обесценились к моменту выхода человека на пенсию. Сегодня это является проблемой даже для развитых стран, что уж говорить о стране, которая деградирует к аграрно-сырьевой экономике, с завидной регулярностью обесценивает свою валюту и т. п.

Единственный способ хоть как-то сгладить надвигающую пенсионную катастрофу — заняться реиндустриализацией и развитием экономики в целом. Правда, это не дает быстрого доступа к миллиардам гривен. К тому же таким путем запрещают идти внешние управляющие.

Поэтому будущее нынешних пока еще работоспособных украинцев видится весьма, скажем так, "десоветизированным".

Источник: РИА Новости