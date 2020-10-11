Украина "десоветизирует" пенсии: почему у нее получится

Глава украинского правительства попал под перекрестный огонь критики не только СМИ и блогеров, но и, к примеру, экс-премьера Владимира Гройсмана, который заявил, что не увидел в словах Шмыгаля решения озвученной премьером проблемы. Воспользовалась инфоповодом и оппозиция. Один из руководителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в телеэфире заявил, что вместо решения проблемы выплаты пенсий через 15 лет премьер решил отбирать три процента от зарплаты и вкладывать их в "нужные" предприятия уже со следующего года.
Но за обсуждением мрачного пророчества премьера остался почти незамеченным озвученный им тогда же чудодейственный рецепт спасения: необходимость запуска наряду с солидарной системой накопительной системы пенсионного обеспечения.
По факту обнародованных откровений имеем:
а) довольно неприглядное будущее для украинских пенсионеров, обрисованное главой правительства, правда, с явно извращенными им причинами такого развития событий;
б) намерение премьера усилить фискальную нагрузку на работодателей и работников посредством введения взносов в накопительную систему и оседлать соответствующие финансовые потоки без серьезных перспектив решения проблемы выплат пенсий через 15 лет.
Рецепт украинского премьера: "Мы будем создавать накопительную пенсионную систему уже со следующего года".
Украинский Пенсионный фонд хронически дефицитен даже при мизерных пенсиях в стране. Средняя пенсия на Украине составляет сегодня 3,4 тысячи гривен (чуть больше девяти тысяч рублей). А две трети от общего числа пенсионеров получают в среднем менее 2,2 тысячи гривен (менее шести тысяч рублей). При этом дефицит Пенсионного фонда стремительно растет: в 2014 году он составлял 76 миллиардов гривен, в нынешнем может достичь 220-230 миллиардов. Покрытие дефицита Пенсионного фонда — самая большая статья расходов государственного бюджета. Проведенная в 2017 году пенсионная реформа, согласно которой были резко увеличены требования к страховому стажу (поэтапно до 30 лет у женщин и до 35 лет у мужчин), сокращена стоимость одного года страхового стажа (до одного процента от получаемой зарплаты) и поднят возраст выхода на пенсию, сократить дефицит не помогла.
Но не потому, что соотношение работающих и пенсионеров вдруг стало составлять один к двум, о чем и сказал премьер. В течение последних лет оно остается примерно на уровне один к 1,1 — даже несмотря на массовый выезд трудоспособных украинцев за рубеж. Причина: вопреки словам премьера о том, что пенсионеров будет становиться все больше, по факту их пока становится все меньше. В 2014 году резкое сокращение пенсионеров объяснялось отпадением от Украины Крыма и части Донбасса. Затем их число на пару лет стабилизировалось — во многом за счет оформления пенсий на подконтрольной Киеву территории пенсионерами из ЛДНР. А вот потом опять стало сокращаться.
Но в ближайшие годы соотношение и вправду может измениться в пользу увеличения числа пожилых и неработающих, приходящихся на работающего человека. Правда, не по причине роста арифметического числа первых.
Во-первых, постмайданная украинская власть под бдительным руководством западных кураторов уже седьмой год занимается ликвидацией остатков своей перерабатывающей промышленности. Причем в первую очередь уничтожаются производства с высокой добавленной стоимостью. Оборачивается это сокращением количества рабочих мест. Причем из-за приоритетного уничтожения производств с высокой добавленной стоимостью ликвидируются рабочие места с относительно высокой зарплатой и соответствующими отчислениями в Пенсионный фонд. Люди при этом выдавливаются на низкоквалифицированные работы за рубеж — как для стравливания социального напряжения, так и для того, чтобы государство сводило концы с концами за счет их переводов. Выдавливание людей за рубеж регулярно подавалось властью как достижение, в нем даже прямо участвуют государственные органы, например служба занятости.
Для решения пенсионных проблем премьер предлагает срочно запустить накопительную систему. Речь идет о внедрении однопроцентного отчисления с зарплаты работником и еще двух процентов — работодателем на первых порах с последующим их повышением.
Под управление этими финансовыми потоками предполагается создать новую структуру — пенсионное казначейство. Плюс в их освоении смогут поучаствовать негосударственные пенсионные фонды. Даже при первоначальных ставках взносов уже в 2021 году это позволило бы чиновникам аккумулировать финансовый ресурс в 50 миллиардов гривен. Похоже, именно ради этого Шмыгаль оказался готов пооткровенничать со студентами даже с учетом его шатающегося кресла.
Единственный способ хоть как-то сгладить надвигающую пенсионную катастрофу — заняться реиндустриализацией и развитием экономики в целом. Правда, это не дает быстрого доступа к миллиардам гривен. К тому же таким путем запрещают идти внешние управляющие.
Поэтому будущее нынешних пока еще работоспособных украинцев видится весьма, скажем так, "десоветизированным".
Источник: РИА Новости