Сум вновь просел к доллару и евро: курс валют в Узбекистане

Центробанк республики обнародовал новые данные по курсу национальной валюты. Сум продолжает дешеветь к доллару и евро.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. ЦБ Узбекистана установил курс валют на неделю. Американец прибавил к узбекскому суму 24,80 (10 364,48), евро подорожал сразу на 144,09 (12 254,96), сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Также подрос и британский фунт - сразу на 151,26. Незначительно укрепились к узбекской валюте и другие региональные игроки - китайский юань, российский рубль и казахстанский тенге. Неизменной осталась только японская иена.

ЦБ Узбекистана Курс валют в Узбекистане

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.