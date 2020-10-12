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Купюры американских долларов

Сум вновь просел к доллару и евро: курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (76)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201012/15163961/Sum-vnov-prosel-k-dollaru-i-evro-kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

Центробанк республики обнародовал новые данные по курсу национальной валюты. Сум продолжает дешеветь к доллару и евро.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. ЦБ Узбекистана установил курс валют на неделю. Американец прибавил к узбекскому суму 24,80 (10 364,48), евро подорожал сразу на 144,09 (12 254,96), сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Также подрос и британский фунт - сразу на 151,26. Незначительно укрепились к узбекской валюте и другие региональные игроки - китайский юань, российский рубль и казахстанский тенге. Неизменной осталась только японская иена.

Курс валют в Узбекистане
ЦБ Узбекистана
Курс валют в Узбекистане
Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд. 

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (76)
Теги:
евро, доллары, валюта, сум, Центральный банк Республики Узбекистан



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