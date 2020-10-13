ГНК получит доступ к данным о движении средств на картах граждан - проект

Документ предусматривает сбор налоговыми органами данных об использованной электроэнергии, природном газе и воды юридическими и физическими лицами.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Специалисты Министерства финансов разработали проект указа президента, который предусматривает предоставление налоговым органам доступа к данным о движении средств на пластиковых картах узбекистанцев. Таким образом в ведомстве решили реализовать меры по кардинальному сокращению теневой экономики.

Причем в документе предложено предоставлять налоговым органам доступ в режиме онлайн к информации о движении денежных средств в размере свыше 5 миллионов сумов и 10 транзакций в день. В ГНК будут знать и о балансе карты на начало каждого месяца.

Сведения должны будут предоставлять "ЕОПЦ" (Uzcard) и "НПМПЦ" (Humo). Документ также предусматривает сбор налоговыми органами данных об использованной электроэнергии, природном газе и воды юридическими и физическими лицами. В распоряжении ГНК окажется и информация о зарегистрированных актах гражданского состояния узбекистанцев, а также о депозитах, кредитах и движении денежных средств на банковских счетах.

В апреле 2020 года специалисты Центрального банка Узбекистана и Государственного налогового комитета разработали проект постановления, который предусматривает передачу информации о банковских счетах в ГНК.

Порядок устанавливает механизм электронного обмена информацией между ГНК, ЦБ и коммерческими банками. Он будет обеспечивать своевременную постановку на учет объектов налогообложения, создание достоверной базы налогообложенияи поможет системному управлению налоговыми рисками.