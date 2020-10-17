Мирзиёев: в Узбекистане стабилизируются цены на продукты питания

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по мерам обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен на внутреннем рынке. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В рамках мероприятия было отмечено, что за последние три года государством было выделено 28 триллионов сумов кредитных средств на развитие пищевой промышленности, животноводства, плодоовощеводства и сельского хозяйства.

Пресс-служба президента Видеоселекторное совещание по мерам обеспечения продовольственной безопасности

К тому же с апреля текущего года импорт основных видов продуктов питания был освобожден от уплаты таможенных платежей. Эта мера была предпринята в связи с воздействием пандемии коронавируса на динамику цен.

В пресс-службе подчеркнули, что несмотря на облегченные условия, в республике все равно был зафиксирован резкий рост цен на мясо, яйца, растительное масло и сахар. Стоимость основных продуктов питания в стране за последние девять месяцев увеличилась на 26%.

"Если не принять необходимые меры уже сегодня и не изменить действующую систему, завтра – зимой и весной – ситуация усложнится. Люди, особенно малообеспеченные граждане будут довольны, если мы увеличим поставки продовольствия и стабилизируем цены на рынке", – сказал Шавкат Мирзиёев.

В ходе совещания, президент поручил ответственным лицам создать в каждом регионе отдельные фонды продовольственной безопасности. С их помощью будет налажен ввоз основных видов продуктов питания из других регионов или зарубежных стран в те регионы, где чувствуется нехватка продукции. Отмечено, что предпринимателям будет выделена компенсация по процентам кредита.

Кроме того, глава государства обязал хокимов и руководителей секторов вести постоянный отчет перед населением о системе продовольственного обеспечения, условиях и ценах на рынке.