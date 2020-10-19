Доллар продолжает рост, евро упал в цене - курс валют от ЦБ

На нынешней неделе доллар вновь отметился ростом, но на этот раз незначительным: его цена выросла чуть более чем на 7 сумов и составила 10 371,76 сума. Нужно отметить, что курс доллара в Узбекистане растет уже двенадцатую неделю подряд.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 20 октября обновил курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму.

Пресс-служба Центрального банка Узбекистана Курс валют с 20 октября 2020 года

На нынешней неделе доллар вновь отметился ростом, но на этот раз незначительным: его цена выросла чуть более чем на 7 сумов и составила 10 371,76 сума.

Евро же упал на 101 сум и теперь стоит 12 153,63 сума. Российский рубль тоже подешевел: всего 1,84 сума. Теперь он стоит 133,19 сума.

Нужно отметить, что курс доллара в Узбекистане растет уже двенадцатую неделю подряд.

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.