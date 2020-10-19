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Доллары США

Доллар продолжает рост, евро упал в цене - курс валют от ЦБ

© Flickr / nick farnhill
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201019/15210003/Dollar-prodolzhaet-rost-evro-upal-v-tsene--kurs-valyut-ot-TsB.html

На нынешней неделе доллар вновь отметился ростом, но на этот раз незначительным: его цена выросла чуть более чем на 7 сумов и составила 10 371,76 сума. Нужно отметить, что курс доллара в Узбекистане растет уже двенадцатую неделю подряд.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 20 октября обновил курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму.

Курс валют с 20 октября 2020 года
Пресс-служба Центрального банка Узбекистана
Курс валют с 20 октября 2020 года

На нынешней неделе доллар вновь отметился ростом, но на этот раз незначительным: его цена выросла чуть более чем на 7 сумов и составила 10 371,76 сума.

Евро же упал на 101 сум и теперь стоит 12 153,63 сума. Российский рубль тоже подешевел: всего 1,84 сума. Теперь он стоит 133,19 сума.

Нужно отметить, что курс доллара в Узбекистане растет уже двенадцатую неделю подряд.

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд. 

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, курс валюты



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