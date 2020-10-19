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Фархадская ГЭС. Узбекистан. Архивное фото

"Силовые машины" завершили комплектацию третьего гидроагрегата Фархадской ГЭС

Олег Дуболозов
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20201019/15215108/Silovye-mashiny-zavershili-komplektatsiyu-tretego-gidroagregata-Farkhadskoy-GES.html

Все основное энергетическое оборудование для модернизации Фархадской ГЭС изготовлено петербургскими энергомашиностроительными предприятиями – Ленинградским Металлическим заводом и заводом "Электросила", а также Калужским турбинным заводом.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. "Силовые машины" изготовили и поставили на строительную площадку Фархадской ГЭС направляющий аппарат и подшипник гидротурбины. Это последний комплект гидрооборудования, предназначенный для модернизации гидроагрегата (ГА) № 3, сообщает пресс-служба.

"Параллельно "Силовые машины" продолжают монтажные работы ранее поставленного оборудования для гидроагрегата №1: завершены сборка и монтаж ротора и статора гидрогенератора, завершается укрупненная сборка конуса отсасывающей трубы и камеры рабочего колеса, выполняются работы по монтажу шахты турбины и бетонирование затрубного пространства. На производстве завершается изготовление дополнительного турбинного оборудования для гидроагрегата №4", - говорится в сообщении.

Все основное энергетическое оборудование для модернизации Фархадской ГЭС изготовлено петербургскими энергомашиностроительными предприятиями – Ленинградским Металлическим заводом и заводом "Электросила", а также Калужским турбинным заводом.

Контракт на модернизацию Фархадской ГЭС был заключен между АО "Силовые машины" и АО "Узбекгидроэнерго" в 2017 году. Всего будут модернизированы 4 ГА с увеличением общей мощности ГЭС на 11,4% - с 114 МВт до 127 МВт. Кроме того, будут увеличены КПД двух поворотно-лопастных гидротурбин на 4,8 % и двух радиально-осевых – на 5,1 %. Полный срок службы гидроагрегатов составит 40 лет.

Российская компания продолжает модернизировать Фархадскую ГЭС >>

Реализация проекта позволит обновленной ГЭС увеличить ежегодную выработку электроэнергии на 84 млн. кВт⋅ч до 531,2 млн. кВт⋅ч в год.

Напомним, АО "Силовые машины" – глобальная энергомашиностроительная компания, лидер отрасли. Входит в состав "Севергрупп". Компания обладает богатейшим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Ключевая компетенция и конкурентное преимущество компании – осуществление комплексных проектов в сфере электроэнергетики.

Теги:
машиностроение, военные, Узбекистан, Узбекистан



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