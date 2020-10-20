15:57 20 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Мужчина за работой в офисе

В ЦБ объяснили, почему снизились показатели экспорта и импорта товаров и услуг

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Экономика
Получить короткую ссылку
82 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201020/15216587/V-TsB-obyasnili-pochemu-snizilis-pokazateli-eksporta-i-importa-tovarov-i-uslug.html

На объемах экспорта товаров и услуг отразилось падение мировых цен на энергоресурсы, а также замедление темпов мировой экономики, вызванное пандемией.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса за 9 месяцев, по данным ЦБ, составил 663 млн долларов, сократившись на 63% по сравнению с 9 месяцами 2019 года (1,8 млрд долларов).

Такое падение в Центральном банке объяснили значительным сокращением объемов импорта по сравнению с объемами экспорта, сохранением международных денежных переводов практически на уровне прошлого года, а также ростом цены золота на мировом рынке.

На объемах экспорта товаров и услуг отразилось падение мировых цен на энергоресурсы, а также замедление темпов мировой экономики, вызванное пандемией.

Показатель экспорта составил 11,8 млрд долларов, снизившись на 1,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12,9 млрд). Импорт составил 16,1 млрд долларов, также снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4 млрд долларов (19,5 млрд).

Несколько дней назад аналитики EastFruit заявили, что за первые 7 месяцев этого года Узбекистан уменьшил поставки плодоовощной продукции в Китай на 44% до 19 миллионов долларов.

First Ratings by Russian-Chinese Agency to Be Released in 2015
© Flickr / Ken Teegardin
В IV квартале 2020 года Узбекистан намерен нарастить экспорт продукции

Наиболее резко снизились поставки свежей черешни. За прошедший сезон республика экспортировала в КНР чуть больше 100 тонн черешни, хотя в 2019-м объем поставок превышал 600 тонн.

Главной причиной, по мнению участников рынка, стало снижение объемов производства черешни в Узбекистане в 2020 году по причине весенних заморозков, проблем с качеством продукции и проблем с логистикой, так как дозревание черешни пришлось на период жестких карантинных мер вследствие пандемии коронавируса.

Теги:
Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, Экспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
Пустые улицы Парижа: как живет город в комендантский час - фотолента
Полеты экипажей Ан-12 и Ан-26 на малой и предельно малой высотах
Полет Ан-12 и Ан-26 на предельно малых высотах - видео
Проект производственного календаря в Узбекистане на 2021 год
В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться