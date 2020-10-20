В ЦБ объяснили, почему снизились показатели экспорта и импорта товаров и услуг

На объемах экспорта товаров и услуг отразилось падение мировых цен на энергоресурсы, а также замедление темпов мировой экономики, вызванное пандемией.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса за 9 месяцев, по данным ЦБ, составил 663 млн долларов, сократившись на 63% по сравнению с 9 месяцами 2019 года (1,8 млрд долларов).

Такое падение в Центральном банке объяснили значительным сокращением объемов импорта по сравнению с объемами экспорта, сохранением международных денежных переводов практически на уровне прошлого года, а также ростом цены золота на мировом рынке.

На объемах экспорта товаров и услуг отразилось падение мировых цен на энергоресурсы, а также замедление темпов мировой экономики, вызванное пандемией.

Показатель экспорта составил 11,8 млрд долларов, снизившись на 1,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12,9 млрд). Импорт составил 16,1 млрд долларов, также снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4 млрд долларов (19,5 млрд).

Несколько дней назад аналитики EastFruit заявили, что за первые 7 месяцев этого года Узбекистан уменьшил поставки плодоовощной продукции в Китай на 44% до 19 миллионов долларов.

Наиболее резко снизились поставки свежей черешни. За прошедший сезон республика экспортировала в КНР чуть больше 100 тонн черешни, хотя в 2019-м объем поставок превышал 600 тонн.

Главной причиной, по мнению участников рынка, стало снижение объемов производства черешни в Узбекистане в 2020 году по причине весенних заморозков, проблем с качеством продукции и проблем с логистикой, так как дозревание черешни пришлось на период жестких карантинных мер вследствие пандемии коронавируса.