Доходы узбекистанцев перестали расти

Наибольший среднедушевой номинальный совокупный доход был отмечен в Ташкенте — 20 млн сумов, Навоийской (16 млн сумов) и Бухарской областях (12 млн сумов).

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Реальные доходы населения Узбекистана в январе-сентябре 2020-го не выросли по отношению к 2019 году, сообщают в Госкомстате.

"ВВП вырос всего лишь на 0,4%, а торговля с другими странами сократилась на 12% до $27,5 млрд", - говорится в информации.

В 2019-м реальные располагаемые доходы узбекистанцев выросли на 6,5%.

Наибольший среднедушевой номинальный совокупный доход был отмечен в Ташкенте — 20 млн сумов, Навоийской (16 млн сумов) и Бухарской областях (12 млн сумов). Наименьший — в Республике Каракалпакстан (7,7 млн сумов), Ферганской (7,9 млн сумов) и Наманганской (8,3 млн сумов) областях.

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Напомним, в начале августа стало известно, что уровень безработицы среди экономически активного населения Узбекистана по итогам периода с января по июль составил 13,2 процента.