19:17 20 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Узбекские сумы

Доходы узбекистанцев перестали расти

© Flickr / Chris Price
Экономика
Получить короткую ссылку
182 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201020/15221961/Dokhody-uzbekistantsev-perestali-rasti.html

Наибольший среднедушевой номинальный совокупный доход был отмечен в Ташкенте — 20 млн сумов, Навоийской (16 млн сумов) и Бухарской областях (12 млн сумов).

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Реальные доходы населения Узбекистана в январе-сентябре 2020-го не выросли по отношению к 2019 году, сообщают в Госкомстате.

"ВВП вырос всего лишь на 0,4%, а торговля с другими странами сократилась на 12% до $27,5 млрд", - говорится в информации.

В 2019-м реальные располагаемые доходы узбекистанцев выросли на 6,5%.

Наибольший среднедушевой номинальный совокупный доход был отмечен в Ташкенте — 20 млн сумов, Навоийской (16 млн сумов) и Бухарской областях (12 млн сумов). Наименьший — в Республике Каракалпакстан (7,7 млн сумов), Ферганской (7,9 млн сумов) и Наманганской (8,3 млн сумов) областях.

Число безработных в Самарканде достигло более 60 тысяч >>

Напомним, в начале августа стало известно, что уровень безработицы среди экономически активного населения Узбекистана по итогам периода с января по июль составил 13,2 процента.

Теги:
Экономика, деньги, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
Пустые улицы Парижа: как живет город в комендантский час - фотолента
Полеты экипажей Ан-12 и Ан-26 на малой и предельно малой высотах
Полет Ан-12 и Ан-26 на предельно малых высотах - видео
Проект производственного календаря в Узбекистане на 2021 год
В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться