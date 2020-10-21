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Запущен первый грузовой поезд из провинции Хэбэй в Ташкент

Пресс-служба ИА "Дунё"
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Планируется наладить регулярные рейсы, что позволит увеличить поставки товаров в Европу и Азию и ускорить строительство "одного пояса, одного пути".

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Из китайской провинции Хэбэй 25 октября в Ташкент прибудет первый регулярный международный грузовой поезд Гаои-Хоргос-Ташкент, сообщает "Дунё" со ссылкой на газету "Жэньминь жибао".

Известно, что состав из 50 вагонов привезет в столицу медицинские препараты, велосипеды, автозапчасти, детали для промышленного оборудования и прочий груз на сумму 30 млн юаней.

После запуска регулярных рейсов из умного порта холдинга Ибо ежемесячно из Шицзячжуана будут отправляться не менее 12 поездов по направлению Китай-Европа (Центральная Азия). Для каждого маршрута предусмотрено не менее 4 поездов, без учета обратных рейсов.

Запущен первый блок-поезд по мультимодальному транспортному коридору Китай – Кыргызстан – Узбекистан
Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан
Запущен первый поезд по транспортному коридору "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"

Запуск регулярных рейсов позволит увеличить поставки товаров в Европу и Азию, сделанных в Хэбэе. К тому же это даст возможность ускорить открытость Хэбэя, строительство "одного пояса, одного пути", а также улучшить качество эксплуатации и обслуживания железнодорожных грузовых перевозок.

Напомним: Россия ведет активный диалог со всеми потенциальными партнерами по строительству железной дороги, которая позволит Узбекистану выйти в Азиатско-Тихоокеанский регион и создаст сквозной маршрут из Пекина через всю Центральную Азию с выходом на порты Турции и далее в Европу и на Ближний Восток.

Теги:
движение поездов, Китай, Узбекистан



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