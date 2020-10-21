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Сотрудник налоговой инспекции Узбекистана

Предприниматели Узбекистана и Кореи избегут двойного налогооблажения - МИД

Новости Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201021/15231263/Predprinimateli-Uzbekistana-i-Korei-izbegut-dvoynogo-nalogooblazheniya---MID-.html

Документом предусматривается расширение эффективных механизмов обмена информацией в налоговой сфере для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Протокол о внесении изменений в Конвенции между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Корея в налоговой сфере вступил в силу, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Документ предполагает избежание двойного налогообложения и предотвращает уклонение от уплаты налогов на доходы и капитал от 11 февраля 1998 года.

Сторонами уже выполнены соответствующие внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу.

Для справки: Протокол был подписан 19 апреля 2019 года в Ташкенте в рамках государственного визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ин в Узбекистан. 

Документом предусматривается расширение эффективных механизмов обмена информацией в налоговой сфере для предотвращения уклонения от уплаты налогов. Такая договоренность будет способствовать укреплению взаимного сотрудничества в борьбе с налоговыми правонарушениями и обеспечивать соблюдение налогового законодательства двух стран.

Теги:
протокол, налоги, Узбекистан, Южная Корея



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