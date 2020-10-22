В Узбекистане расширили финансовую поддержку экспортеров

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Новый порядок вводится на срок до конца 2021 года указом президента.
Экспортерам, в том числе основным видом деятельности которых является торговое посредничество, предоставят по кредитам на предэкспортное финансирование, в том числе оборотные средства:
- компенсацию, независимо от процентной ставки и суммы кредита, – до 50% процентных расходов по кредиту, но не более 10 процентных пунктов по кредитам в национальной валюте и не более 5 процентных пунктов – в иностранной;
- поручительство – до 50% от суммы кредита, но не более 8 млрд сумов. Комиссия по поручительству снижается в 2 раза;
- компенсацию и (или) поручительство на описанных выше условиях – по дополнительно выделяемым кредитам, независимо от наличия задолженности по ранее полученным кредитам, но при положительной кредитной истории.
Новый порядок не распространяется на сырьевые товары, согласно перечню, а также действует только до конца 2021-го.
Компенсации предоставляются за счет средств Госфонда поддержки предпринимательской деятельности, а также Фонда по поддержке экспорта, который образуется при Агентстве продвижения экспорта.
Источниками финансирования нового фонда станут:
- безвозвратные средства Фонда реконструкции и развития в сумме $100 млн;
- займы международных финансовых институтов, зарубежных правительственных финансовых организаций, иностранных банков и частных финансовых компаний;
- доходы от размещения средств на банковские депозиты и иные не запрещенные источники.
Агентство будет давать банкам ресурсы для кредитов на торговые операции, связанные с экспортом, и предэкспортное финансирование – единовременно не более экв. 1 млн долларов на срок до 1 года.
На эти деньги не могут рассчитывать экспортеры, не погасившие полностью кредиты, полученные из финансовых ресурсов Агентства.