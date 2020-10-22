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В Узбекистане расширили финансовую поддержку экспортеров

Sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201022/15233242/V-Uzbekistane-rasshirili-finansovuyu-podderzhku-eksporterov.html

Им предоставят компенсацию, независимо от процентной ставки и суммы кредита, - до 50% процентных расходов по кредиту, но не более 10 процентных пунктов по кредитам в национальной валюте и 5 процентных пунктов в иностранной.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Новый порядок вводится на срок до конца 2021 года указом президента.

Экспортерам, в том числе основным видом деятельности которых является торговое посредничество, предоставят по кредитам на предэкспортное финансирование, в том числе оборотные средства:

  • компенсацию, независимо от процентной ставки и суммы кредита, – до 50% процентных расходов по кредиту, но не более 10 процентных пунктов по кредитам в национальной валюте и не более 5 процентных пунктов – в иностранной;
  • поручительство – до 50% от суммы кредита, но не более 8 млрд сумов. Комиссия по поручительству снижается в 2 раза;
  • компенсацию и (или) поручительство на описанных выше условиях – по дополнительно выделяемым кредитам, независимо от наличия задолженности по ранее полученным кредитам, но при положительной кредитной истории.

Новый порядок не распространяется на сырьевые товары, согласно перечню, а также действует только до конца 2021-го.

Компенсации предоставляются за счет средств Госфонда поддержки предпринимательской деятельности, а также Фонда по поддержке экспорта, который образуется при Агентстве продвижения экспорта.

Источниками финансирования нового фонда станут:

  • безвозвратные средства Фонда реконструкции и развития в сумме $100 млн;
  • займы международных финансовых институтов, зарубежных правительственных финансовых организаций, иностранных банков и частных финансовых компаний;
  • доходы от размещения средств на банковские депозиты и иные не запрещенные источники.

Агентство будет давать банкам ресурсы для кредитов на торговые операции, связанные с экспортом, и предэкспортное финансирование – единовременно не более экв. 1 млн долларов на срок до 1 года.

На эти деньги не могут рассчитывать экспортеры, не погасившие полностью кредиты, полученные из финансовых ресурсов Агентства.

Теги:
Узбекистан, финансы, Экспорт



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