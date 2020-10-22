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Центральный банк Республики Узбекистан

Центробанк Узбекистана не стал менять основную ставку

Баходыр Мамаджанов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201022/15236408/Tsentrobank-Uzbekistana-ne-stal-menyat-osnovnuyu-stavku.html

Также ЦБ сохранил прогноз инфляции на конец года на уровне 11-12,5 процента и совместно с правительством страны будет стремиться к его достижению.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14 процентов годовых, сообщили в пресс-службе регулятора.

С 1 января 2020-го Центробанк перешел к поэтапному инфляционному таргетированию. Ориентир в 2021 году составит десять процентов, в 2023-м — пять процентов. ЦБ также с 1 января 2020 года ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16 процентов и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус один процент. С 14 апреля ставка была снижена до 15 процентов из-за снижения прогнозов инфляции.

"Правление Центрального банка 22 октября 2020 года приняло решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14 процентов годовых", — говорится в публикации.

Также Центробанк сохранил прогноз инфляции на конец года на уровне 11-12,5 процента и совместно с правительством страны будет стремиться к его достижению.

Теги:
Экономика, инфляция, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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