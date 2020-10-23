Более 1 трлн сумов выделил ЦБ на развитие женского предпринимательства

Основное внимание уделено финансированию проектов субъектов предпринимательства, предусматривающих дополнительные источники доходов для населения, а также созданию гарантированных новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В рамках программ развития семейного предпринимательства за истекший период 2020 года на реализацию более чем 150 тысяч проектов было выделено в общей сложности 4,4 трлн сумов льготных кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

При этом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было направлено 44% от общей суммы выделенных кредитов, а самозанятые физические лица получили оставшиеся 56%.

Основное внимание уделено финансированию проектов субъектов предпринимательства, предусматривающих дополнительные источники доходов для населения, а также созданию гарантированных новых рабочих мест.

Кредиты, выделенные в рамках программ развития семейного предпринимательства (январь-сентябрь 2020 года)

На долю программы "Каждая семья - предприниматель" приходится 78% или 3,5 трлн сумов, остальные 22% или 980 млрд сумов – на другие программы. Отмечается, что 1 трлн 213 млрд сумов из этих средств направлены на развитие женского предпринимательства, 1 трлн 385 млрд сумов - на развитие молодежного.